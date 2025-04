Αυστραλία: Ελικόπτερο συνετρίβη κάνοντας «βουτιά» από τα 220 μέτρα - Ελαφρά τραυματίες οι δύο επιβαίνοντες

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για συντριβή ελικοπτέρου περίπου στις 14:30 ώρα Αυστραλίας την Πέμπτη.

Η Πυροσβεστική Διάσωση της Βικτώριας (FRV) δήλωσε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη στο πλάι του διαδρόμου προσγείωσης και είχε διαρροή καυσίμων.

A helicopter pilot and passenger have survived a close call after their chopper crashed at Moorabbin Airport. @bethan_yeoman has the details from the scene. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/kfLOr3NU81