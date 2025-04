Συλλυπητήρια Χριστοδουλίδη για το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου: «Φάρος ταπεινότητας, συμπόνιας και ειρήνης»

Σε ανακοίνωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τον Πάπα ως "φάρο ταπεινότητας, συμπόνιας και ειρήνης".

«Θρηνούμε την απώλειά του και εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Μαρωνιτών και των Λατίνων συμπατριωτών μας», σημείωσε ο Πρόεδρος. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου, επισημαίνοντας ότι «η αγάπη και η δικαιοσύνη που πρέσβευε θα συνεχίσουν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως».

Η απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου έχει προκαλέσει θλίψη σε θρησκευτικές κοινότητες και πιστούς σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Ο ρόλος του στη προώθηση της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας αναγνωρίζεται ευρέως, υπογραμμίζοντας τη σημασία του σε κρίσιμες στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας.

Η Κύπρος, με τη μακρά παράδοση θρησκευτικής ποικιλομορφίας, διατηρεί θερμές σχέσεις με τους Καθολικούς και άλλες χριστιανικές κοινότητες, και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η διαχρονική κληρονομιά του Πάπα θα συνεχίσει να εμπνέει τις αξίες που συμβάλλουν στην κοινωνία και στην ενότητα του λαού.

Deeply saddened by the passing of His Holiness Pope Francis. A beacon of humility, compassion and peace. We mourn his loss and extend heartfelt condolences to Catholics worldwide, including our Maronite and Latin compatriots. May his legacy of love and justice continue to inspire pic.twitter.com/4AiPOKkoPo