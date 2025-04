Θλίψη για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου – Τι σηματοδοτεί η περίοδος «κενής έδρας» στο Βατικανό

Είχε αναδειχτεί στον παπικό θρόνο το 2013, όταν διαδέχτηκε τον παραιτηθέντα Πάπα Βενέδικτο τον 16ο. Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Πάπας Φραγκίσκος είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου είχε νοσηλευτεί για πέντε εβδομάδες, με διπλή πνευμονία. Μεσίστιες κυματίζουν οι σημαίες στην Ιταλία. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η Ισπανία. 88 φορές – όσα και τα χρόνια του Ποντίφικα – ήχησαν οι καμπάνες στην Παναγία των Παρισίων.

Σήμερα το πρωί, στις 7:35 τοπική ώρα Ρώμης, απεβίωσε ο Πάπας Φραγκίσκος και ανακοινώθηκε από την Αγία Έδρα περίπου 2 ώρες αργότερα.

Η ανακοίνωση από το Βατικανό

«Αγαπητές αδελφές και αδελφοί, με βαθύ πόνο πρέπει να ανακοινώσω τον θάνατο του Αγίου Πατέρα μας Φραγκίσκου. Στις 7:35 σήμερα το πρωί, ο επίσκοπος της Ρώμης Φραγκίσκος επέστρεψε στον Οίκο του Πατρός. Το σύνολο της ζωής του αφιερώθηκε στην υπηρεσία προς τον Κύριο και την Εκκλησία του.

»Μας δίδαξε να ζούμε τις αξίες του Ευαγγελίου με πίστη, θάρρος και οικουμενική αγάπη. Ειδικά υπέρ των φτωχότερων και περιθωριοποιημένων. Με απεριόριστη ευγνωμοσύνη για το παράδειγμά του, πραγματικού μαθητή του Κυρίου Ιησού, παραδίδουμε την ψυχή του πάπα Φραγκίσκου στην πλήρη ελέους αγάπη του Θεού».

Η καταστροφή του δακτυλιδιού του Ποντίφικα – Περίοδος της «κενής έδρας» στο Βατικανό

Σύμφωνα το πρωτόκολλο, το Βατικανό μπαίνει σε μια περίοδο πένθους, μια περίοδο η οποία ονομάζεται «κενής έδρας». Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, η διακυβέρνηση της Καθολικής Εκκλησίας θα ασκείται από το Κολλέγιο των Καρδιναλίων.

Το πρωτόκολλο αναφέρει ότι η κηδεία του Παπά γίνεται εντός εννέα ημερών. Το απόγευμα, ο Καμελένγκος της Αγίας Ρωμαϊκής Εκκλησίας, θα χοροστατήσει στην τελετή διαπίστωσης του θανάτου και την τοποθέτηση της σορού στο φέρετρο.

«Μετά την ταφή, θα συγκληθεί το Κονκλάβιο, δηλαδή η Σύνοδος των Καρδιναλίων κάτω των 80 ετών, που έχουν δικαίωμα εκλογής. Η διαδικασία δεν προβλέπεται να κρατήσει περισσότερο από έναν μήνα» εξήγησε καθηγητής Ιωάννης Λίλης μιλώντας στο ΕΡΤNews, αναφορικά με τις επόμενες διαδικασίες που θα ακολουθήσει η Καθολική Εκκλησία.

Η μυστική ψηφοφορία, όπως είπε, θα διεξαχθεί στην Καπέλα Σιξτίνα, με τους Καρδινάλιους να παραμένουν κλεισμένοι εντός, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα. Το σήμα για την εκλογή είναι ο γνωστός λευκός καπνός.

Ο ανταποκριτής του ΕΡΤNews στην Ιταλία, Κρίστιαν Μαυρής, έκανε ειδική αναφορά στη συμβολική πράξη της καταστροφής του δαχτυλιδιού του Ποντίφικα, με την οποία σηματοδοτείται το τέλος της θητείας του Πάπα.

Οι τελευταίες επιθυμίες του Πάπα Φραγκίσκου για την κηδεία του – Τι αλλάζει στο τελετουργικό

«Ο Πάπας είχε αφήσει λεπτομερείς οδηγίες ο ίδιος, εν ζωή, για την κηδεία του, η οποία θα διαφοροποιηθεί σε αρκετά σημεία από τις κηδείες των προηγούμενων Παπών» τόνισε ο κ. Μανόλης Βαρβούνης, καθηγητής Δ.Π.Θ., κοσμήτορας Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤews.

«Ζήτησε να μην εκτεθεί το σώμα του σε δημόσιο προσκύνημα, σε ένα βάθρο το οποίο το βάζουν μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Ζήτησε να μπει σε φέρετρο. Ζήτησε ακόμη να μην τηρηθεί το τυπικό του να υπάρχουν τρία φέρετρα που είναι το ένα από μόλυβδο, ένα από ξύλο κυπαρισσιού κι ένα ξύλο οξιάς και μπαίνει το ένα μέσα στο άλλο.

Ζήτησε επίσης να μην ταφεί στην κρύπτη του Βατικανού του Αγίου Πέτρου, κάτω δηλαδή από τον ναό, που είναι οι περισσότεροι από τους προκατόχους του, αλλά σε κάποια εκκλησία της Ρώμης.

Άρα, είναι η πρώτη φορά που θα δούμε στην κηδεία ένα νέο τελετουργικό που κανείς δεν ξέρει αν θα επικρατήσει και από εδώ και μπρος. Θα εξαρτηθεί από το ποιος θα είναι ο διάδοχός του. ‘Ηθελε να γίνουν όλα πιο απλά».

Οι διεθνείς αντιδράσεις για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου

Οι παγκόσμιοι ηγέτες αποχαιρετούν τον Πάπα Φραγκίσκο.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην παγκόσμια θρησκευτική κοινότητα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τον Πάπα ως "φάρο ταπεινότητας, συμπόνιας και ειρήνης".

«Θρηνούμε την απώλειά του και εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Μαρωνιτών και των Λατίνων συμπατριωτών μας», σημείωσε ο Πρόεδρος. Αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική κληρονομιά του Πάπα Φραγκίσκου, επισημαίνοντας ότι «η αγάπη και η δικαιοσύνη που πρέσβευε θα συνεχίσουν να εμπνέουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως».

Deeply saddened by the passing of His Holiness Pope Francis. A beacon of humility, compassion and peace. We mourn his loss and extend heartfelt condolences to Catholics worldwide, including our Maronite and Latin compatriots. May his legacy of love and justice continue to inspire pic.twitter.com/4AiPOKkoPo