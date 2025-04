Όπως μεταδίδει το Associated Press, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς η γέφυρα ήταν ήδη κλειστή για την κυκλοφορία.

#BreakingNews A bridge in Beijing has experienced smoke and a collapse, with no casualties reported so far. pic.twitter.com/pq81q3dM63

Πρόκειται για τη Γέφυρα του Ποταμού Τσαομπάι, η οποία υπέστη ζημιές μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί. Η φωτιά κατασβέστηκε αργότερα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτιά της. Η πρόσβαση στη γέφυρα είχε αποκλειστεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όταν το κεντρικό τμήμα της κατέρρευσε λόγω εξασθένησης της δομής.

A blaze broke out on Chaobai River Bridge in #Beijing's Shunyi District this morning. Parts of the structure were damaged, and the bridge has been closed in both directions for safety. No casualties reported. pic.twitter.com/EgVTTmkiHE