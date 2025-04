Οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix - Το επικό φινάλε του «You»

Tα νέα επεισόδια της επιτυχημένης σειράς θα είναι διαθέσιμα στις 24 Απριλίου και θα μας καθηλώσουν στον καναπέ για να δούμε ποιο θα είναι το τέλος του Joe Goldberg. Μια ημέρα μετά, τις 25/4, δεν χάνουμε το πολυσυζητημένο Havoc, τη νέα ταινία δράσης με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι.

Παράλληλα, η ταινία Bullet Train Explosion και το ντοκιμαντέρ, Μια Προαναγγελθείσα Τραγωδία: Πτήση 3054, αξίζουν σίγουρα την προσοχή μας.

Σειρές του Netflix

Battle Camp

Κυκλοφορεί 23 Απριλίου

Οι αστέρες των ριάλιτι του Netflix αντιμετωπίζουν σκληρές σωματικές δοκιμασίες, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγουν τον αποκλεισμό και να κερδίσουν 250.000 δολάρια.

Εσύ: Σεζόν 5 (You: Season 5)

Kυκλοφορεί 24 Απριλίου

Η εξαιρετικά δημοφιλής σειρά You του Netflix επιστρέφει για τον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της. Αφού ολοκληρώθηκε η περιπλάνηση του Joe Goldberg στο Λονδίνο, επιστρέφει στις ΗΠΑ, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα!

Ταινίες του Netflix

Έκρηξη στην Υπερταχεία (Bullet Train Explosion)

Kυκλοφορεί 23 Απριλίου

Όταν μια υπερταχεία με κατεύθυνση το Τόκιο απειλείται με έκρηξη αν πέσει κάτω από τα 100 χλμ./ώρα, οι αρχές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να σώσουν τους επιβαίνοντες.

Havoc

Κυκλοφορεί 25 Απριλίου

Όταν μια ληστεία ναρκωτικών ξεφεύγει θανάσιμα από τον έλεγχο, ένας απαθής μπάτσος αναγκάζεται να επιβιώσει στον εγκληματικό υπόκοσμο μιας διεφθαρμένης πόλης για να σώσει τον γιο ενός πολιτικού.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Μια Προαναγγελθείσα Τραγωδία: Πτήση 3054 (A Tragedy Foretold: Flight 3054)

Kυκλοφορεί 23 Απριλίου

Οι άγνωστες ιστορίες και οι τραγωδίες πίσω από το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα της Λατινικής Αμερικής ερευνούνται σ' αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων.

Άλλα

WWE WrestleMania: ‎2025‎

Κυκλοφόρησε

Οι κορυφαίοι Superstar διεκδικούν ζώνες πρωταθλητή και την είσοδό τους στο πάνθεον του WWE, σε αγώνες που σημαδεύουν καριέρες στο "The Grandest Stage of Them All".

Μην χάσετε επίσης

25/04/2025

Φόβος Ενστίκτου - Primal Fear

Ο Ναυαγός - Cast Away

Επτά Μέρες Φαγούρα - The Heartbreak Kid

Escape Room: Tournament Of Champions

Ο Εκτελεστής - Shooter

Ζωντανή Μετάδοση: The Truman Show

Πηγή: dnews.gr