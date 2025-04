Τορόντο: Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 1 του αεροδρομίου Πίρσον μετά από αναφορές για πυροβολισμούς

Η αστυνομία του Οντάριο ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι οι δρόμοι που οδηγούν στις αναχωρήσεις του Τερματικού 1 έχουν αποκλειστεί, εξαιτίας «αστυνομικής έρευνας», καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Η δημοσιογράφος του καναλιού CP24, Κόρτνεϊ Χιλς, δημοσίευσε βίντεο από το σημείο, στο οποίο καταγράφεται έντονη αστυνομική παρουσία και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σύμφωνα με την ίδια, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως «δεκάδες αστυνομικοί κατέφθασαν οπλισμένοι».

Breaking: A look at the scene from Terminal 1 at Pearson Airport. Heavy police presence, roads closed in the surrounding area. Traveller tells me dozens of cops pulled up with rifles pic.twitter.com/kwIwojXwq0