Πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής έρευνας, ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

«Η επιστήμη είναι επένδυση - και χρειάζεται να προσφέρουμε τα κατάλληλα κίνητρα. Για τον λόγο αυτόν είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι θεσπίζουμε νέο πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2025-2027 για να κάνουμε την Ευρώπη μαγνήτη για τους ερευνητές», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν στο πλευρό του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία της στην διεθνή διάσκεψη Choose Europe for Science που διεξάγεται στο Παρίσι για την προσέλκυση επιστημόνων που πλήττονται στις ΗΠΑ από την καταστολή που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ κατά της πανεπιστημιακής-επιστημονικής ελευθερίας.

The first priority is to ensure that science in Europe remains open and free.



