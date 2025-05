Οι αρχές ανέμεναν κατολίσθηση του παγετώνα γι’ αυτό και το χωριό είχε εκκενωθεί. «Συνέβη το αδιανόητο. Χάσαμε το χωριό μας, αλλά όχι τις καρδιές μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του Μπλάτεν, Ματίας Μπέλβαλντ.

🚨 Breaking 🚨

🇨🇭28 MAY 2025



🏔️#Switzerland | A massive chunk of the #Birch glacier collapses into the #Lötschental, triggering a 3.1-magnitude quake.



The pre-evacuated village of #Blatten is nearly destroyed. One person is missing. The army has been deployed.



🔎#Valais… pic.twitter.com/U9CEGFtszj