Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζήτησε «αποφασιστική αντίδραση» από τους συμμάχους στις νέες ρωσικές επιθέσεις

«Η Ρωσία πρέπει να είναι υπόλογη. Από τα πρώτα λεπτά αυτού του πολέμου βομβαρδίζουν πόλεις και χωριά για να καταστρέψουν ζωές. Τώρα είναι η ώρα για την Αμερική, την Ευρώπη και τον κόσμο να καταφέρουν να σταματήσουν τον πόλεμο αυτόν ασκώντας πίεση επί της Ρωσίας», λέει ο πρόεδρος Ζελένσκι σε μήνυμά του που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Russia doesn`t change its stripes – another massive strike on cities and ordinary life. They targeted almost all of Ukraine – Volyn, Lviv, Ternopil, Kyiv, Sumy, Poltava, Khmelnytskyi, Cherkasy, and Chernihiv regions. Some of the missiles and drones were shot down. I thank our… pic.twitter.com/O1iemSp3s2