Πρόβλημα με το ChatGPΤ – Μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στους χρήστες - Ψάχνει λύση η OpenAI

«Ορισμένοι χρήστες αντιμετωπίζουν αυξημένο ρυθμό σφαλμάτων και καθυστερήσεις στις υπηρεσίες μας. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε το θέμα» ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία λίγο πριν από τις 13.30 ώρα Κύπρου.

Περίπου εκείνη την ώρα άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες αναφορές ελλήνων χρηστών στο Downdetector, υπηρεσία που παρακολουθεί τη λειτουργία μεγάλων δικτυακών τόπων.

Το πρόβλημα αφορά τόσο τον δκτυακό τόπο του ChatGPT όσο και το app για συσκευές Apple ή Android.

«Χμ…. κάτι φαίνεται ότι πήγε στραβά» απαντούσε το ChatGPT σε άσχετες ερωτήσεις, σύμφωνα με στιγμιότυπα οθόνης που ανάρτησαν χρήστες.

Η OpenAI είχε αναφέρει τον Φεβρουάριο ότι είχε περισσότετους από 400 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων 10 εκατομμυρίων χρηστών που πληρώνουν συνδρομή.

«Παρατηρούμε αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων και καθυστέρηση στο ChatGPT και στο API. Οι μηχανικοί μας έχουν εντοπίσει την αιτία και εργάζονται το συντομότερο δυνατό για να διορθώσουν το πρόβλημα.»

