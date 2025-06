Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 440 drone και 32 πυραύλους – Τουλάχιστον 14 νεκροί

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο.

«Είμαστε σε επαφή με όλους τους εταίρους σε κάθε επίπεδο για να διασφαλίσουμε μια κατάλληλη απάντηση. Οι τρομοκράτες είναι αυτοί που θα πρέπει να νιώσουν τον πόνο, όχι οι αθώοι ειρηνικοί πολίτες», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Χ, που δημοσίευσε και βίντεο.

Λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, είχε επισημάνει ότι μόνο η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος 175 ρωσικών drones, τουλάχιστον 14 πυραύλων κρουζ και τουλάχιστον δύο βαλλιστικών πυραύλων.

Από την πλευρά του ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, επέκρινε την απουσία «επαρκούς αντίδρασης» του πολιτισμένου κόσμου στις επιθέσεις της Ρωσίας.

«Ένα κράτος που διαθέτει πυρηνικό όπλο μπορεί απλώς να σκοτώνει αμάχους σε πολυκατοικίες, να αρνείται μια εκεχειρία και να μην υπάρχει επαρκής αντίδραση από τον πολιτισμένο κόσμο. Γιατί; Και πόσοι πολίτες και παιδιά πρέπει ακόμη να πεθάνουν;», διερωτήθηκε ο Γερμάκ στο Telegram.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα σχολίασε στο Χ ότι η φονική ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου την ώρα που διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής της G7 έστειλε ένα μήνυμα ασέβειας προς τις ΗΠΑ και τους άλλους ηγέτες που έχουν ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο στόχος του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι πολύ απλός: να κάνει τους ηγέτες της G7 να μοιάζουν αδύναμοι. Μόνο τα ισχυρά βήματα και η πραγματική πίεση προς τη Μόσχα μπορούν να τον διαψεύσουν», τόνισε ο Σίμπιχα.

This night, Russia launched a massive and brutal strike against Ukraine. Hundreds of drones and missiles targeting civilians. Kyiv suffered particularly severe attacks.



Putin does this on purpose, just during the G7 summit. He sends a signal of total disrespect to the United… pic.twitter.com/4XHoKWPu3R