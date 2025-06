Τραμπ: Έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας για Ισραήλ-Ιράν

Ο Τραμπ επέστρεψε νωρίτερα από τη σύνοδο κορυφής της G7 για να επικεντρωθεί στη Μέση Ανατολή και δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι δεν ενδιαφέρεται για μια «κατάπαυση του πυρός», αλλά για ένα «πραγματικό τέλος» στον πόλεμο και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

President Donald Trump left the G7 summit in Canada a day early due to the situation in the Middle East https://t.co/woffPFesmX pic.twitter.com/OU8GKfEnyM