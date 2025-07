Ο ιερέας της ενορίας, πατέρας Γκαμπριέλε Ρομανέλι, ο οποίος σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ο οποίος βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Πάπα Φραγκίσκο, υπέστη ελαφρά τραύματα στο πόδι.

Το πλήγμα καταδίκασε σε μία «σπάνια» όπως τη χαρακτηρίζει το Al Jazeera δήλωσή της η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

BREAKING: 🇮🇱 Israel bombs the Latin Monastery Church, Gaza’s main Catholic church, injuring several, including the priest. pic.twitter.com/bJ6AOBCCd6