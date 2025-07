Great Sea Interconnector: Ανάβει «πράσινο» η ΡΑΕΚ για την κυπριακή συμμετοχή με 25 εκατ. ευρώ – Οι αστερίσκοι της συμφωνίας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για να ξεκινήσει η διαδικασία είσπραξης του σχετικού εσόδου από την κυπριακή πλευρά. Η απόφαση όμως παραμένει ανενεργή, μέχρι να διευθετηθεί το πιο κρίσιμο θεσμικό σημείο: η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του έργου από τον EuroAsia Interconnector που ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης του έργου στον GSI που είναι ο νέος φορέας υλοποίησης. Όσο αυτή η διαδικασία παραμένει σε εκκρεμότητα, η ρυθμιστική έγκριση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, την τέταρτη για το συγκεκριμένο θέμα, η ηγεσία της ΡΑΕΚ ανέφερε πως το ιδιοκτησιακό θα έχει «κλείσει» μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η χρέωση για την ανάκτηση του εσόδου αναμένεται να περάσει στους λογαριασμούς από τον Σεπτέμβριο.

Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική σύγκλιση στο ζήτημα της κυπριακής συμμετοχής, το οποίο απασχολεί εδώ και μήνες τις ρυθμιστικές αρχές και τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας. Στόχος του ΑΔΜΗΕ είναι η ανάκτησης δαπανών ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο για μία πενταετία, με αφετηρία το 2025, όπως προβλέπεται από τη διακρατική συμφωνία που έχει ήδη υπογραφεί.

Η είσπραξη του ποσού σχεδιάζεται να γίνεται μέσω των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, και να ενσωματώνεται σταδιακά στους λογαριασμούς ρεύματος στην Κύπρο. Ωστόσο, χωρίς την τελική απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της διασύνδεσης, η ρυθμιστική αρχή δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την απόφαση, ακόμη κι αν αυτή έχει τεθεί επίσημα.

Οι εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων θα κρίνουν αν το έργο μπορεί να περάσει από το επίπεδο των δεσμεύσεων στην πράξη και να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις στην πιο κρίσιμη του φάση: τη χρηματοδότηση της κατασκευής.

Η ανακοίνωση της ΡΑΕΚ

Την ανάκτηση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2025 του ποσού των €25.000.000 για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου Κύπρου και Κορακιάς, Κρήτης (GSI) ενέκρινε η Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου (ΡΑΕΚ), με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας Υλοποίησης ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα εξασφαλίσει την Άδεια Ιδιοκτήτη και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση που εξέδωσαν την Πέμπτη τα μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αναφέρουν ότι αποφάσισαν να εγκρίνουν "την ανάκτηση των πράγματι προκυψάσων επενδυτικών δαπανών ύψους ογδόντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (€82.000.000) για το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος 2.6.2, στη βάση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον Φορέα Υλοποίησης μέχρι και την 21η Ιουλίου 2025, θέτοντας ως επιτρεπόμενο έσοδο προς ανάκτηση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2025 έως την 31 Δεκεμβρίου του 2025 το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000) με την προϋπόθεση ότι ο Φορέας Υλοποίησης ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα εξασφαλίσει την Άδεια Ιδιοκτήτη και την Άδεια Διαχειριστή Γραμμής Διασύνδεσης".

Επιπλέον, η ΡΑΕΚ αναφέρει πως θα κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση στον Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the Cooperation of Energy Regulators- ACER) και στον Λειτουργό Αγοράς για λήψη των απαραίτητων ενεργειών στη βάση της Απόφασης ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 302/2024.

Επίσης, αναφέρει θα κοινοποιήσει την παρούσα απόφαση στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου, ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.