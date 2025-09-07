«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε

Η μερική έκλειψη ξεκινά στις 19:27, ενώ η ολική έκλειψη διαρκεί από τις 20:30, μέχρι τις 21:52.

Εκδήλωση παρακολούθησης του φαινομένου από το House of Science

ημικυκλική αποβάθρα του Μόλου Λεμεσού τηλεσκόπια διαθέσιμα για το κοινό, ώστε οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν από κοντά τη Σελήνη αλλά και τον πλανήτη Κρόνο με τους δακτυλίους του. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι γνώσεων και να μάθουν περισσότερα για τη Σελήνη μέσα από εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην, έναντι του Café Nero. Στον χώρο θα υπάρχουν, ώστε οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν από κοντά τη Σελήνη αλλά και τον πλανήτημε τους δακτυλίους του. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία νακαι ναμέσα από εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες και ερευνητές:

Καθ. Χάρης Χαραλάμπους – Frederick University: Ο διαστημικός καιρός

Δρ Χάρις Βαρνάβα – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Η έρευνά μου στους Γαλαξίες

Δρ Τατιάνα Παυλίδου –Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Η έρευνά μου στα Σμήνη Αστέρων

Μάριος Φωτίου – Avanti Communications: Ο Ουρανός στην Εποχή των Δορυφόρων

Βασίλης Βασιλείου – House of Science: Επεξήγηση του φαινομένου της Έκλειψης Σελήνης

Γιώργος Κελίρης – House of Science: Τα παράδοξα των εκλείψεων

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λεμεσού και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Κύπρος_το αύριο». Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας, την πλατφόρμα Sophic από την Athlos Capital, την εταιρεία KG AuditVentures και τον Night Sky Explorers Club για τη συμμετοχή.