ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

 07.09.2025 - 09:34
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

Ο Στρόβολος απέκτησε μόλις ένα νέο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του καφέ και του design.

Το Κικιρίκου Café άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του και ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, τόσο για την ιδιαίτερη αισθητική του χώρου όσο και για τον καφέ που σερβίρει.

image0.png

Καφές με υπογραφή

Στην καρδιά της φιλοσοφίας του Κικιρίκου βρίσκεται ο καφές. Πρόκειται για ένα χαρμάνι 100% Arabica Brazil, το οποίο ψήνεται αποκλειστικά για το café, προσφέροντας μοναδική γεύση και αρωματική εμπειρία σε κάθε φλιτζάνι. Είτε προτιμάς να απολαύσεις τον καφέ σου στον χώρο, είτε να τον πάρεις στο χέρι (take away) ή να στον φέρουν με delivery, το αποτέλεσμα παραμένει σταθερά υψηλής ποιότητας.

image3.png

Industrial αισθητική με προσωπικό χαρακτήρα

Το Κικιρίκου Café δεν είναι ένα ακόμη café της πόλης. Το design του χώρου έχει επιμεληθεί εξ’ ολοκλήρου ο ιδιοκτήτης, Μιχάλης, που επέλεξε μια industrial αισθητική με έμφαση στο μπετόν. Οι αποχρώσεις του ροζ και του γκρίζου δίνουν μια μοντέρνα αλλά και ζεστή ατμόσφαιρα, μετατρέποντας τον χώρο σε έναν ξεχωριστό προορισμό για όσους αναζητούν κάτι διαφορετικό. Η λεπτομέρεια στον σχεδιασμό και η προσωπική πινελιά κάνουν το Κικιρίκου να ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή.image5.png

528757982_17863944084441568_322094263083486694.width-800.jpg

Οι γεύσεις που έρχονται

Αν και ο καφές αποτελεί το μεγάλο πρωταγωνιστή, το Κικιρίκου ετοιμάζεται να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Η κουζίνα του βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας και σύντομα θα παρουσιάσει τα UFO Burgers καθώς και ιδιαίτερα σάντουιτς. Πρόκειται για μια γαστρονομική πρόταση που αναμένεται να συζητηθεί.

image4.png

 

image6.png

Είναι ένας χώρος που φιλοδοξεί να γίνει το νέο σου καθημερινό στέκι, είτε για τον πρωινό καφέ πριν τη δουλειά είτε για μια γρήγορη στάση στη διάρκεια της ημέρας.

Το Κικιρίκου Café δεν είναι απλώς μια νέα άφιξη, αλλά ένας χώρος με χαρακτήρα, ταυτότητα και ξεκάθαρη αγάπη για την ποιότητα. Αν αγαπάς τον καλό καφέ και την ιδιαίτερη αισθητική, σίγουρα αξίζει να το επισκεφθείς.

(96700444) Μακεδονιτίσσης 94Α, Στρόβολος, Λευκωσία. Δ-Σ 06.00-19.00 & K 6.00 16.00. 

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

