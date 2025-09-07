Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

 07.09.2025 - 10:00
Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

Το φθινόπωρο έκανε την εμφάνισή του και ο χρόνος για την αλλαγή της ώρας μετρά πλέον αντίστροφα.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνο.

Τα καλά νέα είναι ότι το smartphone και οι άλλοι υπολογιστές σας θα αναλάβουν αυτόματα αυτή την ενημέρωση.

ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

 07.09.2025 - 09:46
Ήβη Αδάμου: Αποκαλύπτει για την κόρη της - «Η Ανατολή μας ζητά κάθε ημέρα...»

 07.09.2025 - 10:09
Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων

Η Κυβέρνηση χαράσσει την πορεία για το 2026, με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ – Όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές στο Υπουργικό, είναι θέμα χρόνου.

Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων
  •  07.09.2025 - 07:33

  •  07.09.2025 - 07:33
Επίθεση κατά αστυνομικών: Έτσι τραυματίστηκε ο συνοδηγός - Πώς έγινε η επεισοδιακή σύλληψη του οδηγού
  •  07.09.2025 - 11:10

  •  07.09.2025 - 11:10
Έμπλεξε νεαρός: Τον ανέκοψαν για έλεγχο και εντόπισαν από κάνναβη και κοκαΐνη μέχρι LSD
  •  07.09.2025 - 07:40

  •  07.09.2025 - 07:40
Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
  •  07.09.2025 - 09:46

  •  07.09.2025 - 09:46
Σχολική τσάντα: Πώς να μην επιβαρύνει την υγεία του παιδιού
  •  07.09.2025 - 07:37

  •  07.09.2025 - 07:37
Τα 12 + 1 πράγματα που συμβαίνουν μόνο σε κυπριακούς γάμους - Αλήθειες που πονάνε και θα σε κάνουν να γελάσεις
  •  07.09.2025 - 07:35

  •  07.09.2025 - 07:35
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
  •  07.09.2025 - 08:00

  •  07.09.2025 - 08:00
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του - Φωτογραφίες
  •  07.09.2025 - 08:14

  •  07.09.2025 - 08:14

