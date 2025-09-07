Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια - Κερδίζουμε μία ώρα ύπνου

Ανασχηματισμός στον Ορίζοντα: Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχεδιάζει το μέλλον, ανεξαρτήτως προσώπων
Η Κυβέρνηση χαράσσει την πορεία για το 2026, με φόντο την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ – Όλα δείχνουν ότι οι αλλαγές στο Υπουργικό, είναι θέμα χρόνου.
Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, θα χρειαστεί να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, κερδίζοντας μία ώρα ύπνο.
Τα καλά νέα είναι ότι το smartphone και οι άλλοι υπολογιστές σας θα αναλάβουν αυτόματα αυτή την ενημέρωση.
ΠΗΓΗ: Newsbeast.gr
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις