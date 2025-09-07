Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

Συγκεκριμένα, ο κ. Παμπορίδης, σε δηλώσεις του στην έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Καθημερινή», αποκάλυψε ότι θα είναι υποψήφιος στην επαρχία Λευκωσίας ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του τις τελευταίες εβδομάδες κατά πόσο, όπως είπε, «θα μπορούσα με οποιανδήποτε παρέμβασή να αλλάξω την ροή των πραγμάτων προκειμένου να αποτραπεί η καθοδική πορεία που διαγράφεται στον ΔΗΣΥ».

Παράλληλα τόνισε πως, μετά από επαφές με παλιούς Συναγερμικούς, αποφάσισε να αναθεωρήσει και να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του κόσμου και να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στην επαρχία Λευκωσίας.

Μάλιστα, επεσήμανε πως, δεν επιστρέφει στα πολιτικά δρώμενα από υποχρέωση αλλά από επιλογή για να βοηθήσει να αναδειχθεί ξανά ο Συναγερμός «ως η ηγέτιδα πολιτική δύναμη του τόπου».