ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, στο περιθώριο εκδήλωσης στο Μηλικούρι, και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν αναμένεται να έρθει στην Κύπρο την ερχόμενη βδομάδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κα Ολγκίν θα επισκεφθεί την Κύπρο πριν τη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, που, όπως γνωρίζετε, στο περιθώριο της θα υπάρξει συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε για προσωπικούς λόγους να το αναβάλει, παρά το σύντομο του χρονικού διαστήματος, η κάθοδος της είναι, ανάμεσα σε άλλα, και ένδειξη της πολιτικής βούλησης του ΓΓ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Θετικές εξελίξεις τόσο προς την κατεύθυνση των όσων έχουμε συμφωνήσει, αλλά και προς τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.

Είμαστε έτοιμοι για αυτή τη συνάντηση, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για το πώς θα προχωρήσουμε και στα δύο επίπεδα που προανέφερα και σε αυτά που συμφωνήσαμε να υλοποιηθούν, γιατί το πιο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν, και την ίδια στιγμή και για τον μεγάλο στόχο της επανέναρξης των συνομιλιών.

Επίσης, αύριο φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, μια σημαντική επίσκεψη, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι πέντε συμπατριώτες μας συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα από την κατοχική Τουρκία, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η ενέργεια είναι από την κατοχική Τουρκία. Είμαστε, ήδη, σε επαφή για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είναι μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα, σε συνέχεια και των άλλων ενεργειών που κάνουμε προς διάφορες κατευθύνσεις, ευελπιστώντας ότι αυτή η παράνομη, αυτή πειρατική πράξη να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν».

Σε ερώτηση αν για το θέμα των πέντε Ελληνοκυπρίων εστάλη μήνυμα και προς τον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «φυσικά, στάλθηκε προς τον Λευκό Οίκο και σε διμερές επίπεδο, αλλά όπως και από Αμερικανούς Γερουσιαστές, όπως μηνύματα στάλθηκαν σε διάφορες κατευθύνσεις και ευελπιστούμε αυτές οι προσπάθειες να φέρουν αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς κατά πόσο με αυτές τις προκλήσεις από πλευράς του παράνομου καθεστώτος μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα και τον κ. Τατάρ, καθώς και για την περαιτέρω πορεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι απόλυτα λογικό το ερώτημά σας.

Θέλω να πω ότι υπεύθυνος για αυτές τις ενέργειες, και αναφέρομαι στους πέντε συμπατριώτες μας, είναι η κατοχική Τουρκία και όχι το καθεστώς, γιατί είναι με τις οδηγίες είτε με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, η οποία κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και η συζήτηση και οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται ακριβώς προς την κατεύθυνση της Τουρκίας.

Σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί το αναγκαίο περιβάλλον που θα επιθυμούσαμε να έχουμε, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ποτέ δεν ήταν εύκολα τα δεδομένα στο Κυπριακό, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις. Εμείς είμαστε εδώ να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ακριβώς γιατί για μας η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον του Κυπριακού».