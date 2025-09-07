Ecommbx
Apple iPhone 17: Νέα σειρά με αναβαθμισμένες κάμερες, οθόνες και τιμές

Η Apple συνεχίζει την παράδοσή της και ετοιμάζεται να αποκαλύψει στις 9 Σεπτεμβρίου τα νέα της προϊόντα. Κεντρικό ρόλο θα έχει η σειρά iPhone 17, ενώ αναμένονται και νέες εκδόσεις Apple Watch και AirPods.

Η εταιρεία διατηρεί το χρονοδιάγραμμα των τελευταίων ετών, στοχεύοντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον με ουσιαστικές αναβαθμίσεις και ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο συσκευών.

Μεγαλύτερες οθόνες και νέες δυνατότητες

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιο μεγάλες οθόνες και βελτιωμένα φωτογραφικά συστήματα. Ειδικότερα, το iPhone 17 θα διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών με ρυθμό ανανέωσης 120Hz, αντί για 60Hz, καθώς και μπροστινή κάμερα 24MP. Στο προσκήνιο βρίσκονται και νέες επιλογές χρωμάτων, με το μωβ και το πράσινο να ξεχωρίζουν. Ο αναλυτής Mark Gurman επισημαίνει ότι η σειρά αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια τριετή διαδικασία σημαντικών αλλαγών, που θα κορυφωθεί με το πτυσσόμενο iPhone το 2026.

Αλλαγές στη σειρά Pro

Η σειρά Pro αναμένεται να φέρει αλλαγές στον σχεδιασμό των καμερών. Οι τρεις φακοί θα τοποθετηθούν σε οριζόντια διάταξη που εκτείνεται σε όλο το πλάτος, ενώ δίπλα θα βρίσκονται φλας, αισθητήρας φωτός και μικρόφωνο. Το λογότυπο της Apple θα τοποθετηθεί πιο κεντρικά. Επιπλέον, φημολογείται ότι η τιτανένια κατασκευή θα αντικατασταθεί από αλουμίνιο, γεγονός που μπορεί να μειώσει το βάρος και το κόστος παραγωγής.

Pro Max και διαφοροποίηση τιμών

Το iPhone 17 Pro Max θα έχει ελάχιστες διαφορές, με πιο παχύ σώμα για μεγαλύτερη μπαταρία. Στα οικονομικά στοιχεία, το βασικό iPhone 17 θα διατεθεί κοντά στα 800 δολάρια, το Pro στα 1.050 δολάρια και το Pro Max στα 1.250 δολάρια. Σημαντική αλλαγή αφορά τις επιλογές αποθηκευτικού χώρου: οι 128GB αποσύρονται, παραμένοντας μόνο οι εκδόσεις 256GB, 512GB και 1TB. Τα Pro θα κυκλοφορήσουν και σε σκούρο μπλε και χάλκινο χρώμα.

Νέες θήκες και αξεσουάρ

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει και νέες θήκες με την ονομασία «TechWoven». Το υλικό τους θα είναι ανώτερης ποιότητας από τις FineWoven που είχαν λανσαριστεί το 2023 και αργότερα αποσύρθηκαν. Αναμένονται επίσης θήκες με ιμάντα χιαστί, στοχεύοντας στη βελτίωση της πρακτικότητας για τους χρήστες.

Το iPhone Air και η τάση στα υπέρλεπτα smartphones

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο φημολογούμενο iPhone Air. Πρόκειται για την λεπτότερη συσκευή που έχει κατασκευάσει ποτέ η Apple, με πάχος 5,5 χιλιοστά, οθόνη 6,6 ιντσών και πιθανώς μόνο μία πίσω κάμερα. Η τιμή του εκτιμάται στα 950 δολάρια, με διαθέσιμα χρώματα μαύρο, ασημί και ανοιχτό χρυσό. Η συσκευή ίσως διαθέτει νέα αρχιτεκτονική ήχου, χωρίς κάτω ηχείο, με τον ήχο να βγαίνει αποκλειστικά από το ακουστικό. Το μοντέλο αυτό μπορεί να αντικαταστήσει το iPhone Plus και να ανταγωνιστεί άμεσα υπερ-λεπτές προτάσεις όπως το Galaxy S25 Edge της Samsung.

Η παρουσίαση της σειράς iPhone 17 δεν είναι απλώς μια ανανέωση, αλλά μια στρατηγική κίνηση που συνδέεται με τον μελλοντικό στόχο της Apple: το πτυσσόμενο iPhone, το 2026. Η εταιρεία φαίνεται να προετοιμάζει το έδαφος, ώστε οι χρήστες να εξοικειωθούν με τις νέες σχεδιαστικές γραμμές και να αποδεχθούν τη μετάβαση σε πιο ριζοσπαστικές μορφές συσκευών.

ΠΗΓΗ: Newmoney.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

