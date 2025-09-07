H κόλαση της 23χρονης Μία: Αυτός είναι ο λόγος που καταδικάστηκε σε ισόβια στο «Αλκατράζ» του Ντουμπάι - Δείτε φωτογραφίες

Η 23χρονη Μία Ο’Μπράιαν από το Χάιτον του Μέρσεϊσαϊντ, καταδικάστηκε σε ισόβια και πρόστιμο 100.000 λιρών για κατοχή της ναρκωτικής ουσίας, που στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου αξίζει περίπου 2.500 λίρες.



Η Μία, φοιτήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, συνελήφθη τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους στην κατοικία της στο Ντουμπάι, όπου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί της συνελήφθησαν και άλλα δύο άτομα – η φίλη της και ο σύντροφος της φίλης της – και όλοι κατηγορήθηκαν για διακίνηση ναρκωτικών.





Η δίκη της Μίας ολοκληρώθηκε μόλις σε μία μέρα στις 25 Ιουλίου, με τις δικαστικές αρχές του Εμιράτου να την καταδικάζουν σε ποινή ισόβιας φυλάκισης, από την οποία θα εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια, παρά το γεγονός πως στην απολογία της υποστήριξε πως δεν είχε πρόσθεση να κάνει διακίνηση ναρκωτικών. Η δίκη διεξήχθη στα αραβικά και η Μία ενημερώθηκε για την ποινή της μέσω του δικηγόρου της.



Η μητέρα της, Ντανιέλ ΜακΚένα, 46 ετών, είπε πως η κόρη της περνά μια «ζωντανή κόλαση». Η Μία βρίσκεται στο Κεντρικό Κατάστημα Κράτησης του Ντουμπάι, γνωστό και ως Αλ-Αουίρ, όπου μοιράζεται κελί με έξι άλλες γυναίκες και αναγκάζεται να κοιμάται στο πάτωμα με ένα στρώμα και ένα μαξιλάρι. «Οι συνθήκες είναι φρικτές. Δεν υπάρχει προσωπικό και πρέπει να χτυπάει την πόρτα αν χρειάζεται κάτι», είπε η Ντανιέλ. Η φοιτήτρια έχει γίνει μάρτυρας καβγάδων και λέει ότι φοβάται πολύ για τη ζωή της, ενώ η μητέρα της αποκάλυψε ότι η Μία έκλαιγε στο τηλέφωνο λέγοντας: «Μαμά, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με».



Η Ντανιέλ τόνισε ότι η κόρη της ποτέ δεν είχε πάρει ναρκωτικά και ποτέ δεν θα σκεφτόταν να πουλήσει κοκαΐνη. Πιστεύει ότι η Μία υπέπεσε σε ένα τραγικό λάθος, χωρίς να είχε πραγματική πρόθεση εμπορίας ναρκωτικών.



Η οικογένεια ελπίζει τώρα σε έφεση και πιθανή μεταφορά της Μίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να εκτίσει την ποινή της πιο κοντά στην πατρίδα της. Η φοιτήτρια θέλει απεγνωσμένα να επιστρέψει στα δύο μικρά αδέρφια της, ηλικίας πέντε και επτά ετών, και η μητέρα της τόνισε ότι «απλώς θέλει να γυρίσει σπίτι».

Η ιστορία της Μίας έγιν γνωστή μέσω καμπάνιας GoFundMe της οικογένειας για να συγκεντρώσουν χρήματα για να την επισκεφθούν. Η σελίδα όμως καταργήθηκε αιφνιδιαστικά λόγω παραβίασης των όρων χρήσης της πλατφόρμας, καθώς δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση χρημάτων για νομική υπεράσπιση ορισμένων εγκλημάτων. Η καμπάνια είχε στόχο 1.600 λίρες και είχε συγκεντρώσει σχεδόν 700 λίρες πριν αφαιρεθεί.



Η φυλακή στεγάζει άνδρες και γυναίκες κρατούμενους, που χωρίζονται αμέσως μόλις περάσουν τις πύλες. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της βρετανικής κυβέρνησης, οι γυναίκες στεγάζονται σε μία από τις τέσσερις πτέρυγες του τεράστιου σωφρονιστικού ιδρύματος.

«Ιστορίες τρόμου» από πρώην κρατούμενους αλλά και από συγγενείς Βρετανών που παραμένουν έγκλειστοι σκιαγραφούν μια ανατριχιαστική εικόνα της Al-Awir.



Το 2012, ο Καρλ Γουίλιαμς φυλακίστηκε για έναν χρόνο αφού η αστυνομία βρήκε ναρκωτικά στο πορτμπαγκάζ του νοικιασμένου αυτοκινήτου του. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, χαρακτήρισε την Al-Awir ως «Αλκατράζ του Ντουμπάι».



Στα απομνημονεύματά του αναφέρει ότι είδε συγκρατούμενούς του να δολοφονούνται με μαχαίρι σε βίαιες συγκρούσεις, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση από τους φύλακες.



Σε δήλωσή του ανέφερε ότι βασανίστηκε από αστυνομικούς κατά την ανάκρισή του. «Μου κατέβασαν το παντελόνι, μου άνοιξαν τα πόδια και άρχισαν να μου κάνουν ηλεκτροσόκ στους όρχεις», έγραψε. «Ήταν απίστευτα επώδυνο. Ήμουν τρομοκρατημένος. Άρχισα να πιστεύω ότι θα πέθαινα σε εκείνο το δωμάτιο».



Δικηγόροι κρατουμένων ανέφεραν επίσης ότι οι εντολείς τους εξαναγκάστηκαν να υπογράψουν έγγραφα στα αραβικά υπό την απειλή όπλου.



Ο Καρλ ισχυρίστηκε επιπλέον ότι Ρώσοι κακοποιοί έκαναν κουμάντο στη φυλακή και χρησιμοποιούσαν φορείς του HIV για να βιάζουν και να μολύνουν άλλους κρατούμενους ως μορφή τιμωρίας.



Έκθεση νωρίτερα φέτος έκανε λόγο για «καθημερινά περιστατικά» σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμών στις φυλακές.

Τουλάχιστον τέσσερις οροθετικοί κρατούμενοι στην Al-Awir φέρονται να στερήθηκαν φαρμακευτική αγωγή για έως και πέντε μήνες, σύμφωνα με μια άλλη σοκαριστική έκθεση της Human Rights Watch.



Ο Βρετανός ποδοσφαιριστής Μπίλι Χουντ είχε κάνει παρόμοιες καταγγελίες, λέγοντας ότι κρατούμενοι βασανίζονταν και εγκαταλείπονταν χωρίς φάρμακα για να πεθάνουν από ασθένειες.



Το 2021, ο 60χρονος Άλμπερτ Ντάγκλας επανέλαβε τις ίδιες καταγγελίες, δηλώνοντας ότι κρατούμενοι βιάζονται, βασανίζονται και λιμοκτονούν. Ο ίδιος έκανε λόγο για 20χρονους κρατουμένους που κρεμόντουσαν ανάποδα και ξυλοκοπούνταν «για διασκέδαση», ενώ ανέφερε ότι είδε έναν ηλικιωμένο άνδρα που ήταν αποστεωμένος ύστερα από εβδομάδες πείνας. Επίσης, κατήγγειλε ότι φύλακες έκαψαν τα γεννητικά όργανα κρατουμένου που κοιμόταν μαζί του στο ίδιο κελί.



Άλλες μαρτυρίες κρατουμένων, σύμφωνα με τη Sun, αναφέρουν ότι υπήρχαν περίοδοι που δεν είχαν νερό και αναγκάζονταν να πίνουν από κοινή τουαλέτα. Το σωφρονιστικό σύστημα του Ντουμπάι και η κυβέρνηση αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

