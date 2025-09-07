Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ - Πληροφορίες για πτώση drone
ΔΙΕΘΝΗ

Έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ - Πληροφορίες για πτώση drone

 07.09.2025 - 16:18
Έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ - Πληροφορίες για πτώση drone

O εναέριος χώρος του νοτίως του Ισραήλ άνωθεν του διεθνούς αεροδρομίου Ραμόν έκλεισε σήμερα, σύμφωνα με μία ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής, χωρίς ωστόσο, να δημοσιοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ειδησεογραφική διαδικτυακή σελίδα Ynet επικαλέστηκε τις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες, διεξάγεται έρευνα για μία αναφορά σχετικά με την πτώση ενός drone στο αεροδρόμιο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση, ενώ ούτε ο στρατός του Ισραήλ σχολίασε άμεσα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 52χρονος Πάρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το όχημα - Φωτογραφίες
Συγκλονιστικό video: Γύπες κατασπαράζουν κουφάρι κατσίκας στην Κύπρο - Εντυπωσιάζουν τα πλάνα
Ανδρέας- Σιμώνη: «Λιώσαμε» με το νέο βίντεο της νεογέννητης κόρη τους - Η τρυφερή ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έξι χρήσεις της ταμπλέτας πλυντηρίου στην καθαριότητα της κουζίνας που δεν ήξερες

 07.09.2025 - 16:00
Επόμενο άρθρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Βγήκε το φιρμάνι - "Καλωσόρισες στο σπίτι σου, Τιμούρ Κετσπάγια"

 07.09.2025 - 16:45
VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

Συνεχίζει η πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη βορειοανατολικά της κοινότητας Μουτταγιάκα στη Λεμεσο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 07 Σεπτεμβρίου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»

  •  07.09.2025 - 15:26
ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

  •  07.09.2025 - 13:08
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

  •  07.09.2025 - 14:10
Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

  •  07.09.2025 - 12:36
Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

  •  07.09.2025 - 14:04
Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

  •  07.09.2025 - 13:55
Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

  •  07.09.2025 - 12:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

  •  07.09.2025 - 11:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα