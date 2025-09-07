Έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο Ραμόν στο νότιο Ισραήλ - Πληροφορίες για πτώση drone

VIDEO: Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά - Ενεργοποιήθηκε το »Ίκαρος 2»
Συνεχίζει η πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη βορειοανατολικά της κοινότητας Μουτταγιάκα στη Λεμεσο, που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 07 Σεπτεμβρίου.
Η ειδησεογραφική διαδικτυακή σελίδα Ynet επικαλέστηκε τις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τις οποίες, διεξάγεται έρευνα για μία αναφορά σχετικά με την πτώση ενός drone στο αεροδρόμιο.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την είδηση, ενώ ούτε ο στρατός του Ισραήλ σχολίασε άμεσα.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις