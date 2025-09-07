Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 9.00 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 04 Σεπτεμβρίου, πολίτης ο οποίος διακινείτο με το όχημα του στον δρόμο Πλατρών-Τροόδους, αντιλήφθηκε ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στο παγκέτο του δρόμου, σε έκταση τριών με τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων περίπου. Ο ίδιος κατέσβησε τη φωτιά προτού επεκταθεί.

Την ίδια ώρα, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην περιοχή, όπου διενήργησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 32χρονου. Εναντίον του 32χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής. εξετάσεων.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση εμπρησμού, και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών νόμο. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.