Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

 07.09.2025 - 19:28
Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 32 ετών προχώρησε η Αστυνομία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση εμπρησμού, και πρόκλησης φωτιάς εντός Κρατικού Δάσους. Ο 32χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 9.00 το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 04 Σεπτεμβρίου, πολίτης ο οποίος διακινείτο με το όχημα του στον δρόμο Πλατρών-Τροόδους, αντιλήφθηκε ότι είχε εκδηλωθεί φωτιά στο παγκέτο του δρόμου, σε έκταση τριών με τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων περίπου. Ο ίδιος κατέσβησε τη φωτιά προτού επεκταθεί.

Την ίδια ώρα, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στην περιοχή, όπου διενήργησαν εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι η φωτιά είχε τεθεί κακόβουλα.

Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 32χρονου. Εναντίον του 32χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, λίγο μετά τις 5.30 το απόγευμα της Κυριακής. εξετάσεων.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση εμπρησμού, και αδικήματα σε σχέση με τον Περί Δασών νόμο. Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Οι περιοχές που επηρεάστηκαν - Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 52χρονος Πάρης - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
«Ματωμένο φεγγάρι»: Τι ώρα θα είναι ορατή από την Κύπρο η έκλειψη σελήνης - Από που μπορείτε να την παρακολουθήσετε
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες
«Οδηγός κίνδυνος-θάνατος»: Δείτε τι αποφάσισε να μεταφέρει με το όχημα - Φωτογραφίες
Συγκλονιστικό video: Γύπες κατασπαράζουν κουφάρι κατσίκας στην Κύπρο - Εντυπωσιάζουν τα πλάνα
Ανδρέας- Σιμώνη: «Λιώσαμε» με το νέο βίντεο της νεογέννητης κόρη τους - Η τρυφερή ανάρτηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Είμαι γαύρος αλλά στο Καραϊσκάκη θα είμαι Πάφος»

 07.09.2025 - 19:04
Επόμενο άρθρο

Έγραψε 30άρα στο πρώτο ημίχρονο και κυνηγά το στοιχειωμένο ρεκόρ του Τεράς ο μυθικός Ντόντσιτς!

 07.09.2025 - 20:00
ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

Οι προσπάθειες μας σε σχέση με το θέμα της παράνομης κράτησης πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα επικεντρώνονται προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

ΠτΔ : Θα θέσει ζήτημα για τους 5 Ε/κ στον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης - Το μήνυμα του στον Λευκό Οίκο

  •  07.09.2025 - 13:08
Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

Ξεκαθαρίζει ο ΥΠΟΙΚ: Το 60% δεν θα πληρώνει φόρο με τη φορολογική μεταρρύθμιση - Η αναφορά για ΑΤΑ

  •  07.09.2025 - 14:10
Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

Αισιόδοξη η Λευκωσία: «Με ειλικρινή βούληση θα προσέλθει ο ΠτΔ στην τριμερή της Νέας Υόρκης», είπε ο Γ. Αντωνίου

  •  07.09.2025 - 12:36
Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Μαρτυρία «έκαψε» 32χρονο για φωτιά στο Τρόοδος - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

  •  07.09.2025 - 19:28
Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

Εμπρησμός στη Λάρνακα: Στο κελί ο 44χρονος που έκαψε την παράγκα που διέμενε και οχήματα για... διαμαρτυρία

  •  07.09.2025 - 14:04
Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

Βουλή: Αρχίζει συζήτηση για τηλεργασία δημοσίου - Στο τελικό στάδιο οι άμεσες ξένες επενδύσεις

  •  07.09.2025 - 13:55
Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

Βουλευτικές 2026: Υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο Γιώργος Παμπορίδης - Ο λόγος που επιστρέφει στην πολιτική

  •  07.09.2025 - 12:24
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ακόμη ένας ανήλικος - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

  •  07.09.2025 - 11:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα