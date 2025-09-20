Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚαταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

 20.09.2025 - 09:43
Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

Σοκ προκαλεί η υπόθεση 9χρονου κοριτσιού, το οποίοα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin σταδίου IV μετά από μήνες επαναλαμβανόμενων συμπτωμάτων που, σύμφωνα με τον πατέρα του κοριτσιού, αντιμετωπίζονταν μόνο μέσω μηνυμάτων και φωτογραφιών στην παιδίατρο της.

Σε καταγγελία που δημοσιεύει σήμερα (20/09) η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο πατέρας περιγράφει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024 απευθυνόταν επανειλημμένα στην παιδίατρο για προβλήματα που περιλάμβαναν χαλάζιο, δερματικές πληγές και πρηξίματα στον λαιμό.

Όμως, όπως καταγγέλλει, ουδέποτε δόθηκαν οδηγίες για αιματολογικές εξετάσεις ή υπέρηχο, ενώ η ίδια επέμενε ότι «δεν είναι τίποτα». Η σοβαρότητα της κατάστασης διαπιστώθηκε μόνο όταν άλλος γιατρός, σε δεύτερη γνώμη, έδωσε άμεσα εντολή για υπέρηχο και τους παρέπεμψε σε χειρούργο.

Παράλληλα, ο πατέρας καταγγέλλει ότι οι δύο κόρες του ουδέποτε ήταν εγγεγραμμένες στις λίστες της παιδίατρου στο ΓεΣΥ, παρόλο που παρακολουθούνταν από αυτήν από τη γέννησή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός εκμεταλλευόταν τη δυνατότητα μεταφοράς παιδιών σε άλλους γιατρούς για να καλύψει υπερφορτωμένες λίστες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθεί σωστά τα παιδιά.

«Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κατάχρηση, θα έδινε την δέουσα σημασία στα συμπτώματα που σας προανέφερα και, τουλάχιστον, στις αρχές Ιανουαρίου θα έκανε το ελάχιστο που όφειλε».

Ο πατέρας του κοριτσιού ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία για ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας.

«Λαμβάνω την απόφαση να υποβάλω τις εν λόγω καταγγελίες με μόνο γνώμονα την αποφυγή στο μέλλον τέτοιων αμελών πράξεων και ή παραλείψεων που ως συνέπεια  θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ζωή των ασθενών».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη
DBRS Morningstar: Αναβάθμιση της Κύπρου σε “Α” με σταθερή προοπτική
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία
Τραγωδία στην άσφαλτο - «Έσβησε» 89χρονη πεζή που παρασύρθηκε από όχημα
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κάνιε Γουέστ - Κρις Τζένερ: Ο καβγάς για την ψυχική του υγεία - «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα»

 20.09.2025 - 09:15
Επόμενο άρθρο

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

 20.09.2025 - 09:52
VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

VIDEO: Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του ΠτΔ στο «Τ» μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο – Όλα όσα αποκαλύπτει

  •  20.09.2025 - 07:24
ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

ΠτΔ στο «Τ»: Η σχέση με τον Αβέρωφ Νεοφύτου που λίγοι ξέρουν – Η συνάντηση στο Προεδρικό και η «αθέτηση» των συμφωνηθέντων

  •  20.09.2025 - 07:27
Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

  •  20.09.2025 - 09:43
Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

Ανησυχία σε ΝΑΤΟ και ΕΕ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, για «μεγάλα προβλήματα» προειδοποιεί ο Τραμπ - Τι υποστηρίζουν οι Ρώσοι

  •  20.09.2025 - 10:39
Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

Σχολεία του 2025 με κλιματιστικά εκτός λειτουργίας – Πέφτουν τα ρεύματα - Μαθητές λιώνουν στη ζέστη

  •  20.09.2025 - 08:03
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό – Άνοιξαν πυρ εναντίον οχήματος 36χρονου επιχειρηματία

  •  20.09.2025 - 07:36
Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

Πολωνία: Απογειώνει εσπευσμένα αεροσκάφη καθώς η Ρωσία εξαπολύει πλήγματα στη δυτική Ουκρανία

  •  20.09.2025 - 07:56
ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

ΚΛΕΙΝΕΙ το DEAL για Λοΐζου - Παίρνει το αεροπλάνο για Ισραήλ!

  •  20.09.2025 - 09:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα