Καταγγελία σοκ: Παιδίατρος διέγνωσε τα πάντα εκτός από τον καρκίνο – Πατέρας 9χρονου κοριτσιού κάνει λόγο για αμέλεια και «παραθυράκια» στο ΓεΣΥ

Σε καταγγελία που δημοσιεύει σήμερα (20/09) η εφημερίδα «Φιλελεύθερος», ο πατέρας περιγράφει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2023 μέχρι τον Μάιο του 2024 απευθυνόταν επανειλημμένα στην παιδίατρο για προβλήματα που περιλάμβαναν χαλάζιο, δερματικές πληγές και πρηξίματα στον λαιμό.

Όμως, όπως καταγγέλλει, ουδέποτε δόθηκαν οδηγίες για αιματολογικές εξετάσεις ή υπέρηχο, ενώ η ίδια επέμενε ότι «δεν είναι τίποτα». Η σοβαρότητα της κατάστασης διαπιστώθηκε μόνο όταν άλλος γιατρός, σε δεύτερη γνώμη, έδωσε άμεσα εντολή για υπέρηχο και τους παρέπεμψε σε χειρούργο.

Παράλληλα, ο πατέρας καταγγέλλει ότι οι δύο κόρες του ουδέποτε ήταν εγγεγραμμένες στις λίστες της παιδίατρου στο ΓεΣΥ, παρόλο που παρακολουθούνταν από αυτήν από τη γέννησή τους. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός εκμεταλλευόταν τη δυνατότητα μεταφοράς παιδιών σε άλλους γιατρούς για να καλύψει υπερφορτωμένες λίστες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρακολουθεί σωστά τα παιδιά.

«Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτή η κατάχρηση, θα έδινε την δέουσα σημασία στα συμπτώματα που σας προανέφερα και, τουλάχιστον, στις αρχές Ιανουαρίου θα έκανε το ελάχιστο που όφειλε».

Ο πατέρας του κοριτσιού ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία για ενδεχόμενο ιατρικής αμέλειας.

«Λαμβάνω την απόφαση να υποβάλω τις εν λόγω καταγγελίες με μόνο γνώμονα την αποφυγή στο μέλλον τέτοιων αμελών πράξεων και ή παραλείψεων που ως συνέπεια θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ζωή των ασθενών».