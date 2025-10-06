Ecommbx
Ένσταση ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΕΚ για το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου – Νέα ανατροπή στο GSI

 06.10.2025 - 14:29
Η ΡΑΕΚ έχει παραλάβει επιστολή από τον ΑΔΜΗΕ, την οποία και εξετάζει, δήλωσε τη Δευτέρα στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής Γραφείου της Αρχής, Παναγιώτης Κελίρης.

«Επιβεβαιώνουμε ότι εστάλη επιστολή και υπεβλήθη ένσταση, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, κάποιος μπορεί να υποβάλει ένσταση και να ζητήσει επανεξέταση απόφασης της ΡΑΕΚ. Έχουμε ενώπιόν μας αυτή την ένσταση, την οποία εξετάζουμε», σημείωσε ο κ. Κελίρης, ερωτηθείς για τα ζητήματα που εγείρονται στην επιστολή.

Εξήγησε περαιτέρω ότι η ένσταση αφορά την απόφαση 280/2025 της 31ης Ιουλίου σχετικά με το Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος για Ηλεκτρική Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου και Κορακιάς στην Κρήτη και εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους ο φορέας υλοποίησης ζητά επαναξιολόγηση και διαφοροποίηση.

Προσέθεσε ότι η Αρχή μελετά το κείμενο που έχει στα χέρια της και θα επανέλθει με τη δική της απάντηση.

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

