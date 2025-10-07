«Εκμετάλλευση» στο ΤΑΕΠ Λάρνακας: Έβλεπαν τους ασθενείς οι ειδικευόμενοι γιατροί και «τσέπωναν» τα επιδόματα οι… εφημερεύοντες ειδικοί – Γιατρός δεν σημείωνε επισκέψεις

Στόχος του ελέγχου ήταν η διαπίστωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και κανονισμούς.

Μη παρουσία εφημερευόντων ειδικών ιατρών στο ΤΑΕΠ

Οι εφημερεύοντες ειδικοί ιατροί, οι οποίοι βρίσκονταν σε καθεστώς εφημερίας (on call), στις πλείστες των περιπτώσεων του δείγματος δεν τεκμηριώνεται ότι παρουσιάστηκαν στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), ακόμη και όταν απαιτήθηκε η εισαγωγή ασθενών. Την εξέταση και τη φροντίδα των ασθενών φαίνεται ότι ανέλαβαν οι ειδικευόμενοι ιατροί. Παρά ταύτα, οι εφημερεύοντες ειδικοί ιατροί έλαβαν τα πλήρη επιδόματα εφημερίας, €450–€850 ανά εφημερία.

Σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, διαπιστώθηκε ότι η πρακτική αυτή έχει παγιωθεί, χωρίς να υπάρχει σαφής διαδικασία η οποία να διασφαλίζει, τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, τη μέγιστη ασφάλεια των ασθενών και την ενδεδειγμένη εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.

Σχετική απόφαση του ΔΣ του ΟΚΥπΥ για μη καταβολή του επιδόματος εφημερίας σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης ή μη ανταπόκρισης από τους εφημερεύοντες ιατρούς δεν εφαρμόζεται λόγω αντίδρασης των συντεχνιών.

Κλινική τεκμηρίωση

Ο δειγματοληπτικός έλεγχος ανέδειξε ελλείψεις και παρατυπίες στη συμπλήρωση των εντύπων, με απουσίες υπογραφών, χρονοσήμανσης και κλινικής τεκμηρίωσης.

Απώλεια εσόδων

Κατά το έτος 2023, δεν υποβλήθηκαν στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) συνολικά 5,116 απαιτήσεις για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, γεγονός που οδήγησε σε απώλεια εσόδων ύψους €67.681. Υπήρξε ιατρός ο οποίος δεν υπέβαλε το 51.22% των επισκέψεων του, χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια.

Σημειώνεται στην έκθεση πως το ποσό σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι μεγάλο αλλά αναδεικνύει πρόβλημα ορθής παρακολούθησης και ελέγχου. Πέραν της απώλειας εσόδων, η συγκεκριμένη αδυναμία συνεπάγει την ελλιπή ενημέρωση των ιατρικών φακέλων στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ, με δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών.

Συγκεκριμένα, από δείγμα ελέγχου, στη συντριπτική πλειοψηφία (22 από τις 23 περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασθενείς έγιναν εισαγωγή), δεν καταγράφεται από τον εφημερεύοντα ειδικό ιατρό η κλινική εικόνα των ασθενών στο έντυπο ΤΑΕΠ καθώς και η ώρα εξέτασής τους.

Διαχείριση ιατρικών δεδομένων

Η φύλαξη των εντύπων του ΤΑΕΠ γίνεται σε εντελώς ακατάλληλους χώρους, χωρίς σύστημα αρχειοθέτησης.

Η πρακτική αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους απώλειας πολύτιμων ιατρικών στοιχείων και παραβίασης της ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.

Ανάγκη λήψης μέτρων

«Οι διαπιστώσεις του ελέγχου ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες, καθώς τα περισσότερα θέματα που εγείρονται είναι διαχρονικά, παρά τις όποιες προσπάθειες καταβάλλονται από τον Οργανισμό. Απαιτείται, επομένως, η λήψη δραστικότερων μέτρων», καταλήγει ο Γενικός Ελεγκτής.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται και απαντητική επιστολή του ΟΚΥπΥ. Όσον αφορά το θέμα με την αξιοποίηση ειδικευόμενων ιατρών επισημαίνει τα εξής:

