Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

 27.11.2025 - 19:00
Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου κ. Αράπογλου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου κ. Νικολάου και τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) κ. Χατζηκωστή, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επιτεύχθηκε προκαταρκτική συμφωνία για την ρύθμιση του ζητήματος που αφορά την αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων, των οποίων οι καταθέσεις είχαν απομειωθεί στο πλαίσιο του κουρέματος του 2013.  

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι «ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα που παρέμενε σε εκκρεμότητα οδηγείται, σήμερα, σε οριστική επίλυση. 

Υπενθυμίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου το 2017 τέθηκε σε εφαρμογή Σχέδιο αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης της απώλειας συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων.  Οι ρυθμίσεις του εν λόγω Σχεδίου δημιούργησαν διαφοροποίηση για μεγάλο αριθμό εν’ενεργεία τραπεζικών υπαλλήλων κατά την 19η Ιουλίου 2017, οδηγώντας σε δικαιούχους δύο ταχυτήτων.

Σήμερα, Κυβέρνηση, ΕΤΥΚ και Τράπεζα Κύπρου κατέληξαν σε ένα πλαίσιο οικονομικής συνεισφοράς όλων των μερών, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η πρόσθετη αναπλήρωση και θα αποκατασταθεί η υφιστάμενη διαφοροποίηση. Το πλαίσιο αυτό θα τύχει των εγκρίσεων των αρμοδίων Οργάνων όλων των μερών.

Η εξέλιξη αυτή έχει σαφές πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σε συνέχεια της έναρξης καταβολής αποζημιώσεων από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης τον περασμένο Σεπτέμβριο, κλείνει ακόμη μια εκκρεμότητα από τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης. 

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα μήνυμα ευθύνης, συνέπειας αλλά κυρίως προσήλωσης της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων ενισχύοντας την εμπιστοσύνη εργαζομένων και πολιτών. Μήνυμα ότι η πορεία της πατρίδας μας οικοδομείται με προοπτική και ελπίδα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κατάλυμα του 1919 ανακαινίστηκε σε ένα πολυτελή χώρο φιλοξενίας με 8 σουίτες – Ξεχωρίζει το νέο εστιατόριο – Δείτε φωτογραφίες
Ανόρθωση–ΑΠΟΕΛ: Αυστηρά μέτρα, κλειστοί δρόμοι και μηδενική ανοχή – Τι πρέπει να ξέρεις πριν πας στο γήπεδο
Ραγίζει καρδιές ο πατέρας του Ραφαήλ: Η μαντινάδα για τον 19χρονο που σκοτώθηκε τη δεύτερη μέρα του στo στρατό - Έσκασε η χειροβομβίδα στα χέρια του
Πέθαναν Κύπρια ηθοποιό: Έγραψαν ότι βρέθηκε νεκρή σε χωράφι - Σε σοκ η πρωταγωνίστρια
Βίντεο - «Μήνυμα» από το οργανωμένο κύκλωμα; Τα «καμένα εκατομμύρια» και ο στενός συνεργάτης του Δημοσθένους - Είδε τον δράστη ο φρουρός
Απίστευτο βίντεο και όμως Κυπριακό: Άνδρας έκανε rollerski στη μέση του δρόμου – «This is Cyprus»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

LIVE: Ομόνοια - Ντιναμό Κιέβου

 27.11.2025 - 18:52
Επόμενο άρθρο

Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε τον κατάλογο εξοπλιστικών προγραμμάτων για το SAFE

 27.11.2025 - 19:22
Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) γυναίκα σε διαμέρισμα στο Παραλίμνι.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

Ρίχνει φως στα αίτια θανάτου της 49χρονης γυναίκας η νεκροτομή της - Πότε θα διενεργηθεί

  •  27.11.2025 - 18:01
Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

  •  27.11.2025 - 19:00
Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε τον κατάλογο εξοπλιστικών προγραμμάτων για το SAFE

Υπουργικό Συμβούλιο: Ενέκρινε τον κατάλογο εξοπλιστικών προγραμμάτων για το SAFE

  •  27.11.2025 - 19:22
Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

Δείχνει ανθρώπινο λάθος το προκαταρκτικό πόρισμα για το ατύχημα με το ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς

  •  27.11.2025 - 16:15
«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

«Πράσινο» Ολομέλειας στην τροποποίηση του νομοσχεδίου για οπλοκατοχή σε πρόσωπα που καταδικάστηκαν για ενδοοικογενειακή βία

  •  27.11.2025 - 17:29
Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

Τόσα θα πληρώνεις όταν παρκάρεις σε θέση για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος αλλά δεν φορτίζεις - Πέρασε από τη Βουλή πρόταση νόμου

  •  27.11.2025 - 17:01
Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

Στο κελί για χρόνια 25χρονη - Έφτασε στην Κύπρο με τεράστια ποσότητα κάνναβης

  •  27.11.2025 - 16:50
Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

Πανέμορφες εικόνες από την Αλυκή Λάρνακας: Έκαναν την εμφάνιση τους τα πρώτα φλαμίγκο

  •  27.11.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα