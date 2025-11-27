Συνάντηση στο Προεδρικό: Συμφωνία για αναπλήρωση των Ταμείων Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων

Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου κ. Αράπογλου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου κ. Νικολάου και τον Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) κ. Χατζηκωστή, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι «ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα που παρέμενε σε εκκρεμότητα οδηγείται, σήμερα, σε οριστική επίλυση.

Υπενθυμίζεται ότι με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου το 2017 τέθηκε σε εφαρμογή Σχέδιο αυξημένης κρατικής αναπλήρωσης της απώλειας συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων. Οι ρυθμίσεις του εν λόγω Σχεδίου δημιούργησαν διαφοροποίηση για μεγάλο αριθμό εν’ενεργεία τραπεζικών υπαλλήλων κατά την 19η Ιουλίου 2017, οδηγώντας σε δικαιούχους δύο ταχυτήτων.

Σήμερα, Κυβέρνηση, ΕΤΥΚ και Τράπεζα Κύπρου κατέληξαν σε ένα πλαίσιο οικονομικής συνεισφοράς όλων των μερών, μέσω του οποίου θα υλοποιηθεί η πρόσθετη αναπλήρωση και θα αποκατασταθεί η υφιστάμενη διαφοροποίηση. Το πλαίσιο αυτό θα τύχει των εγκρίσεων των αρμοδίων Οργάνων όλων των μερών.

Η εξέλιξη αυτή έχει σαφές πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σε συνέχεια της έναρξης καταβολής αποζημιώσεων από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης τον περασμένο Σεπτέμβριο, κλείνει ακόμη μια εκκρεμότητα από τη δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης.

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ακόμη ένα μήνυμα ευθύνης, συνέπειας αλλά κυρίως προσήλωσης της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη στην επίλυση χρόνιων ζητημάτων ενισχύοντας την εμπιστοσύνη εργαζομένων και πολιτών. Μήνυμα ότι η πορεία της πατρίδας μας οικοδομείται με προοπτική και ελπίδα».