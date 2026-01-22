Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΈπεσαν οι υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Τραμπ: Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη
ΔΙΕΘΝΗ

Έπεσαν οι υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Τραμπ: Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη

 22.01.2026 - 13:23
Έπεσαν οι υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Τραμπ: Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη

Το μήνυμα ότι «όλοι θέλουν να είναι στο Συμβούλιο Ειρήνης» στέλνει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής που πραγματοποιείται στο Νταβός.

Η τελετή υπογραφής ξεκίνησε με μια ανακοίνωση που καλωσορίζει τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης στη σκηνή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή μία «πολύ συναρπαστική μέρα, που ετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό» και σημείωσε πως θα συνεχίσει «να συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Εκτιμά ότι το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να είναι «ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς που δημιουργήθηκαν ποτέ» προσθέτοντας ότι είναι «τιμή» του που είναι πρόεδρος. «Θα λειτουργεί όμορφα... σχεδόν κάθε χώρα θέλει να είναι μέρος αυτού», λέει.

«Η συμφωνία για την Ουκρανία αποδείχθηκε πιθανώς η πιο δύσκολη»

«Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» δήλωσε και επανέλαβε πως έχει «διευθετήσει οκτώ πολέμους», ενώ συμπλήρωσε πως το τέλος ακόμη ενός (πολέμου) «έρχεται πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε πως «αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, τελικά αποδείχθηκε πιθανώς ο πιο δύσκολος. «29.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, πέθαναν τον περασμένο μήνα» σημείωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομερό» αριθμό. Συμπλήρωσε, πάντως, πως «σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο» δήλωσε μεταξύ άλλων, ενώ αναφερόμενος στη Γάζα σημείωσε πως «ο πόλεμος στη Γάζα πλησιάζει πραγματικά στο τέλος του», αν και υπάρχουν κάποιες «μικρές φωτιές που πρέπει να σβήσουν».

Οι παγκόσμιες απειλές «υποχωρούν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο των 12 ημερών στο Ιράν, εκτιμώντας πως «εξαφάνισαν» την πυρηνική ικανότητα της χώρας.

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα μιλήσει» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος εκτιμά πως οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν». «Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος καιγόταν» προσθέτει.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην τελετή υπογραφής του νέου Συμβουλίου Ειρήνης από τον Ντόναλντ Τραμπ δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από περίπου 20 χώρες.

Ανάμεσά τους είναι ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη.

Οι 23 χώρες που έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση
Την πρόσκληση Τραμπ έχουν αποδεχθεί, σύμφωνα με την Washington Post μέχρι στιγμής οι εξής χώρες:

Αλβανία
Αίγυπτος
Αργεντινή
Αρμενία
Αζερμπαϊτζάν
Μπαχρέιν
Λευκορωσία
Ουγγαρία
Ινδονησία
Ισραήλ
Ιορδανία
Κόσοβο
Κουβέιτ
Μαροκο
Πακιστάν
Παραγουάη
Κατάρ
Σαουδική Αραβία
Τουρκία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ουζμπεκιστάν
Βιετνάμ
Καζακστάν

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 22 Ιανουαρίου - Γνωρίζατε ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος;
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταζητείται 38χρονος για σοβαρά ποινικά αδικήματα - Δείτε φωτογραφία του

 22.01.2026 - 13:12
Επόμενο άρθρο

Καινούργιου: Η επιστροφή στο πλατό μετά τη νοσηλεία-«Και για όσους περίμεναν να έχω ζάχαρο, δεν έχω»

 22.01.2026 - 13:32
Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Άνχελα Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και θα έχει συναντήσεις με τους δύο ηγέτες την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος των ΗΕ στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

Πότε έρχεται Κύπρο η Ολγκίν - «Κλείδωσαν» οι συναντήσεις με ΠτΔ και Έρχιουρμαν

  •  22.01.2026 - 11:39
Έπεσαν οι υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Τραμπ: Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη

Έπεσαν οι υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Τραμπ: Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη

  •  22.01.2026 - 13:23
Προκαλεί Φαίδωνα ο Βέργας και επικαλείται Annie: «Σιωπούσα και σε ανεχόμουν….Απέδειξε ότι είσαι καθαρός»

Προκαλεί Φαίδωνα ο Βέργας και επικαλείται Annie: «Σιωπούσα και σε ανεχόμουν….Απέδειξε ότι είσαι καθαρός»

  •  22.01.2026 - 12:23
Η Φον ντερ Λάιεν επιβιώνει και από τέταρτη πρόταση μομφής

Η Φον ντερ Λάιεν επιβιώνει και από τέταρτη πρόταση μομφής

  •  22.01.2026 - 13:40
Μαγικές εικόνες από το Βερεγγάρια - Ντύθηκε στα λευκά από τα χιόνια - Δείτε βίντεο

Μαγικές εικόνες από το Βερεγγάρια - Ντύθηκε στα λευκά από τα χιόνια - Δείτε βίντεο

  •  22.01.2026 - 11:29
Έτρωγε αυγά από κότες στον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα ονομάζει «επικίνδυνα απόβλητα»

Έτρωγε αυγά από κότες στον κήπο του 40 χρόνια: Τώρα το κράτος τα ονομάζει «επικίνδυνα απόβλητα»

  •  22.01.2026 - 11:58
Στιγμές τρόπου τα ξημερώματα για ένοικους – Άρπαξε φωτιά η ξύλινη οροφή – Τι συνέβη

Στιγμές τρόπου τα ξημερώματα για ένοικους – Άρπαξε φωτιά η ξύλινη οροφή – Τι συνέβη

  •  22.01.2026 - 08:26
Ιωάννα τους τρελαίνεις

Ιωάννα τους τρελαίνεις

  •  21.01.2026 - 20:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα