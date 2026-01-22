Έπεσαν οι υπογραφές για το «Συμβούλιο Ειρήνης» - Τραμπ: Όλοι θέλουν να γίνουν μέλη

Η τελετή υπογραφής ξεκίνησε με μια ανακοίνωση που καλωσορίζει τα ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης στη σκηνή.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή μία «πολύ συναρπαστική μέρα, που ετοιμαζόταν εδώ και πολύ καιρό» και σημείωσε πως θα συνεχίσει «να συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Εκτιμά ότι το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να είναι «ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς που δημιουργήθηκαν ποτέ» προσθέτοντας ότι είναι «τιμή» του που είναι πρόεδρος. «Θα λειτουργεί όμορφα... σχεδόν κάθε χώρα θέλει να είναι μέρος αυτού», λέει.

«Η συμφωνία για την Ουκρανία αποδείχθηκε πιθανώς η πιο δύσκολη»

«Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» δήλωσε και επανέλαβε πως έχει «διευθετήσει οκτώ πολέμους», ενώ συμπλήρωσε πως το τέλος ακόμη ενός (πολέμου) «έρχεται πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας, δήλωσε πως «αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος, τελικά αποδείχθηκε πιθανώς ο πιο δύσκολος. «29.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, πέθαναν τον περασμένο μήνα» σημείωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομερό» αριθμό. Συμπλήρωσε, πάντως, πως «σημειώνουμε μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Σήμερα ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν μόλις πριν από ένα χρόνο» δήλωσε μεταξύ άλλων, ενώ αναφερόμενος στη Γάζα σημείωσε πως «ο πόλεμος στη Γάζα πλησιάζει πραγματικά στο τέλος του», αν και υπάρχουν κάποιες «μικρές φωτιές που πρέπει να σβήσουν».

Οι παγκόσμιες απειλές «υποχωρούν»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο των 12 ημερών στο Ιράν, εκτιμώντας πως «εξαφάνισαν» την πυρηνική ικανότητα της χώρας.

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει και θα μιλήσει» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ο ίδιος εκτιμά πως οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν». «Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος καιγόταν» προσθέτει.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην τελετή υπογραφής του νέου Συμβουλίου Ειρήνης από τον Ντόναλντ Τραμπ δίνουν το «παρών» εκπρόσωποι από περίπου 20 χώρες.

Ανάμεσά τους είναι ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη.

Οι 23 χώρες που έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση

Την πρόσκληση Τραμπ έχουν αποδεχθεί, σύμφωνα με την Washington Post μέχρι στιγμής οι εξής χώρες:

Αλβανία

Αίγυπτος

Αργεντινή

Αρμενία

Αζερμπαϊτζάν

Μπαχρέιν

Λευκορωσία

Ουγγαρία

Ινδονησία

Ισραήλ

Ιορδανία

Κόσοβο

Κουβέιτ

Μαροκο

Πακιστάν

Παραγουάη

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Τουρκία

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ουζμπεκιστάν

Βιετνάμ

Καζακστάν

ΠΗΓΗ: CNN.gr