VIDEO - Αγία Νάπα: Μετέφεραν βαριά κατασκευή με… ανθρώπινα «στηρίγματα» - Το περιστατικό που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε από τη σελίδα RoadReportCy, διακρίνεται μικρό φορτηγό όχημα να μεταφέρει μεγάλο ξύλινο κιβώτιο με βαρύ φορτίο, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα βρίσκονται στην ανοικτή καρότσα, προσπαθώντας να το συγκρατήσουν με τα χέρια.

Η εικόνα προκαλεί ανησυχία, καθώς η έλλειψη κατάλληλων μέσων ασφάλισης όπως ιμάντες ή ειδικά στηρίγματα, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη παρέμβαση, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα άτομα φαίνεται να επιχειρούν να σταθεροποιήσουν το φορτίο χειροκίνητα, πρακτική που θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδιαίτερα σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, ελιγμών ή ανωμαλιών στο οδόστρωμα.

Ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, ένα απρόβλεπτο συμβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό τόσο των επιβαινόντων όσο και άλλων χρηστών του δρόμου.

