ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO - Αγία Νάπα: Μετέφεραν βαριά κατασκευή με… ανθρώπινα «στηρίγματα» - Το περιστατικό που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

 18.03.2026 - 12:25
Έντονο προβληματισμό και αντιδράσεις προκαλεί περιστατικό που καταγράφηκε στην περιοχή του Nissi Beach, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ζητήματα οδικής ασφάλειας και επικίνδυνων πρακτικών κατά τη μεταφορά φορτίων.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε από τη σελίδα RoadReportCy, διακρίνεται μικρό φορτηγό όχημα να μεταφέρει μεγάλο ξύλινο κιβώτιο με βαρύ φορτίο, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα βρίσκονται στην ανοικτή καρότσα, προσπαθώντας να το συγκρατήσουν με τα χέρια.

Η εικόνα προκαλεί ανησυχία, καθώς η έλλειψη κατάλληλων μέσων ασφάλισης όπως ιμάντες ή ειδικά στηρίγματα, σε συνδυασμό με την ανθρώπινη παρέμβαση, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα άτομα φαίνεται να επιχειρούν να σταθεροποιήσουν το φορτίο χειροκίνητα, πρακτική που θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδιαίτερα σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, ελιγμών ή ανωμαλιών στο οδόστρωμα.

Ακόμη και σε χαμηλές ταχύτητες, ένα απρόβλεπτο συμβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό τόσο των επιβαινόντων όσο και άλλων χρηστών του δρόμου.

Δείτε το βίντεο:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Του έκλεψαν το δαμαλάκι του – Κάλεσμα ιδιοκτήτη για επιστροφή του – Προσφέρει και αμοιβή – Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αναστάτωση σε πιτσαρία μετά από έφοδο - Έξω φρενών ο ιδιοκτήτης - «Πέρασαν χειροπέδες σε υπαλλήλους χωρίς λόγο»
Πώς θα καταλάβεις αν κάποιος παρακολουθεί το κινητό σου - Τα σημάδια
Η κίνηση στους δρόμους του χωριού είναι από άλλο… «βασίλειο» - Δείτε το viral βίντεο
Ρωτήσαμε το ChatGPT: Πώς να γλιτώσουμε λεφτά από τη βενζίνη στην Κύπρο – Οι απαντήσεις που δεν περιμέναμε
Ηλεκτρικό ρεύμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν ανοίξετε τον επόμενο λογαριασμό

 

 

 

Αμπάγκνα... και με τη βούλα! Η ανακοίνωση για τη νέα σελίδα στην καριέρα του Γκανέζου μέσου

 18.03.2026 - 12:23
Αφθώδης πυρετός: Εμβολιάστηκαν 85% των βοοειδών και 45% των αιγοπροβάτων - Τι γίνεται με τα γουρούνια

 18.03.2026 - 12:37
Κυπριακό σε οριακή καμπή: Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες συναντώνται στις Βρυξέλλες - Προσπάθεια για επανεκκίνηση των συνομιλιών

Σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένη στασιμότητα, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σήμερα στις Βρυξέλλες, αποκτά χαρακτήρα πέραν του τυπικού. Πρόκειται για μια πολιτική κίνηση με σαφή στόχευση: να επαναφέρει το Κυπριακό σε τροχιά ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, σε μια περίοδο όπου το αδιέξοδο παγιώνεται και οι αποκλίσεις βαθαίνουν.

