Στην γειτονιά των αγγέλων ο 20χρονος Mihai: «Έφυγε» νωρίς για το μεγάλο ταξίδι – Η παράκληση της οικογένειας για τη κηδεία – Πότε και πού θα γίνει

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Κλήρου, την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, ώρα 17:30

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 17:15

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κλήρου

Παράκληση όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την οικογένεια.