Όχημα κατέληξε σε διαχωριστική νησίδα στην Αγλαντζιά – Πυκνή τροχαία κίνηση στην περιοχή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε ηλικιωμένη γυναίκα παρεξέκλινε της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται και κατέληξε πάνω στη διαχωριστική νησίδα του δρόμου.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ η παρουσία του ακινητοποιημένου οχήματος επηρέασε τη ροή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πυκνή τροχαία κίνηση στο σημείο.

Στο χώρο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμό της οδηγού.