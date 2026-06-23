Όχημα κατέληξε σε διαχωριστική νησίδα στην Αγλαντζιά – Πυκνή τροχαία κίνηση στην περιοχή

Νίκος Αναστασιάδης: Η αντεπίθεση, η αμφισβήτηση και η ανάγκη για θεσμική κάθαρση- Η Αρχή κατά της διαφθοράς και ο λαϊκισμός
Με μία εκτενή και προσεκτικά δομημένη διάσκεψη Τύπου, πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, πέρα από την απόρριψη των ισχυρισμών που τον αφορούν, το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ήταν ένα: Η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη ποινική διερεύνηση.