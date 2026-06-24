Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος, το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, η Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού, του Οσίου Ερρίκου της Ωξέρ.

Δηλαδή γιορτάζουν: Ποιοι γιορτάζουν Ερρίκος, Έρικ *

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