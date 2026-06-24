Ενώπιον Κακουργιοδικείου ο Φαίδωνας Φαίδωνας - Απαντά εάν παραδέχεται τις κατηγορίες

Κατά τη σημερινή διαδικασία, το Κακουργιοδικείο αναμένεται να συνεδριάσει με νέα σύνθεση, μετά την εξαίρεση από την έως τώρα σύνθεση του Δικαστή Νικόδημου Φακοντή.

Στο καθαρά νομικό και διαδικαστικό μέρος, αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες στον κ. Φαίδωνος, ο οποίος θα κληθεί να απαντήσει κατά πόσο παραδέχεται ή δεν παραδέχεται τις κατηγορίες.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, κατά τη σημερινή δικάσιμο να υποβληθεί αίτημα από την Κατηγορούσα Αρχή για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, στη βάση της σχετικής νομολογίας και της ανάγκης προστασίας του φερόμενου ως θύματος.

Σημειώνεται ότι στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, πριν παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής είχε υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής του φερόμενου ως θύματος.

Όπως είχε αναφερθεί, το αίτημα βασίζεται τόσο στις πρόνοιες του σχετικού νόμου όσο και στις διατάξεις που αφορούν την προστασία θυμάτων και μαρτύρων, ιδίως σε υποθέσεις βίας κατά γυναικών. Τονίστηκε επίσης ότι το αδίκημα του βιασμού εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και επιβάλλει αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης του εν αργία Δημάρχου Πάφου, Χρήστος Πουργουρίδης και Επαμεινώνδας Κορακίδης, αναμένεται να φέρουν ένσταση σε ενδεχόμενο αίτημα για διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, όπως είχαν δηλώσει κατά τη δικάσιμο της παραπομπής.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση, περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, κατόπιν καταγγελίας επιχειρηματία και του φερόμενου ως θύματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ