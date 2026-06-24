Τραγωδία στην Ελλάδα: 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν γιατρός στο ΕΚΑΒ του νησιού με την απώλειά της να έχει συγκλονίσει όσους την γνώριζαν στο νησί.

Η άτυχη μητέρα γέννησε με φυσιολογικό τοκετό την Παρασκευή το μεσημέρι και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Τη Δευτέρα μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βοστάνειου Νοσοκομείου και κρίθηκε η ανάγκη μεταφοράς της σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Σήμερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα όπου τη συνόδευε ο σύζυγος της επίσης γιατρός, αλλά λίγες ώρες αργότερα κατέληξε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα