Κλείνει για τρεις ημέρες ο χώρος στάθμευσης Εναερίου στη Λεμεσό - Ποιος ο λόγος

Οι οδηγοί παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν να σταθμεύσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματα τους σε άλλους χώρους στάθμευσης της περιοχής μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.