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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό: Πρόθεση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για «Κράτος Μαφία»

 24.06.2026 - 11:53
Υπουργικό: Πρόθεση για διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για «Κράτος Μαφία»

Την πρόθεση για διορισμό ομάδας ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος Μαφίας» μετά την παράδοση του πορίσματος της Ανεξάρτητης α Αρχής κατά της Διαφθοράς συζήτησε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μετά το πέρας της συνεδρίασης του Υπουργικού, ««Θα γίνει επιλογή των κατάλληλων ατόμων και η απόφαση για ληφθεί το συντομότερο δυνατό. Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη για τα εχέγγυά τους θα διοριστούν οι ανακριτές. Θα είναι σίγουρα πέραν του ενός ατόμου».

Διαμαρτυρία ωρομίσθιων

Έχω παραλάβει προσωπικά το υπόμνημα το οποίο θα διαβιβαστεί στον ΠτΔ και θα το μελετήσει. Έχουμε δείξει προσήλωση ως Κυβέρνηση στα δικαιώματα των εργαζομένων, το έχουμε ήδη αποδείξει με ΑΤΑ και φορολογική μεταρρύθμιση. Ο διάλογος συνεχίζεται, αυτό έχω μεταφέρει και στους διαμαρτυρόμενους.

Κυπριακό

Εργαζόμαστε τόσο εμείς όσο και ο ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόσο και η απεσταλμένη του κα Ολγκίν για τη διευρυμένη που αναμένεται τέλος Ιουλίου αρχές Αυγούστου. Στόχος είναι να πετύχει ως πολυμερής και να αποτελέσει εφαλτήριο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

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