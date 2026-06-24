Φυτιρής: Οι προτεραιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης με έμφαση στο οργανωμένο έγκλημα

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι κύριες προτεραιότητες είναι αυτές που άπτονται της θέσπισης εργαλείων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, σημειώνοντας την ανάγκη να προχωρήσει η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις, που είχε μείνει σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, σημαντικές παράμετροι για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος είναι και η αναθεώρηση του Συντάγματος και η τροποποίηση του Άρθρου 17, καθώς και η ψήφιση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου για τη δυνατότητα δήμευσης περιουσιών, σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν περιουσιακά στοιχεία. Το εν λόγω νομοσχέδιο, όπως είπε κατά τη συνεδρίαση, έχει ήδη πάρει την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένεται στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή.

Ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι εκκρεμούν συνολικά 38 νομοσχέδια σε δέσμες, ενώ άλλα 10 νομοσχέδια αναμένεται να κατατεθούν από το ΥΔΔΤ στην Επιτροπή Νομικών. «Θα ξαναμπούμε σε διαδικασία συζήτησης, για να βρούμε τη χρυσή τομή, ώστε να καλύπτονται και οι απαιτήσεις της Βουλής, αλλά ταυτόχρονα και οι επιχειρησιακές απαιτήσεις που έχει η αστυνομία και η υπηρεσία», δήλωσε ο Υπουργός μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Εξάλλου, σε δηλώσεις της η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, ανέδειξε επίσης ως προτεραιότητες τα νομοσχέδια που άπτονται της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Ανέφερε ότι ζητήθηκε από τον Υπουργό να παρουσιαστεί στην Επιτροπή το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις, όπως επίσης και το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο νομοσχέδιο για τη δήμευση περιουσίας, λέγοντας ότι ακολουθεί κανονισμό της ΕΕ, που έχει ως προθεσμία εναρμόνισης των κρατών μελών το 2027, σημείωσε όμως ότι η κυπριακή νομοθεσία μπορεί να το υιοθετήσει και νωρίτερα. Πρόσθεσε, δε, ότι αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη θεματολογία της αμέσως επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής, η κ. Τσιρίδου ανέφερε ότι θα αρχίσει η συζήτηση για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, όπως επίσης και η συζήτηση με προτάσεις για επιπρόσθετες εξουσίες της Αρχής κατά της Διαφθοράς, αλλά και το αυτεπάγγελτο θέμα για την επίδοση προστίμων του συστήματος φωτοεπισήμανσης σε λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία διέλευσης στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές της Κύπρου.

Θα δούμε αν καλύπτεται από τον νόμο η επίδοση προστίμων, είπε ο Υπουργός

Οι καταγγελίες πολιτών για επίδοση προστίμων του συστήματος φωτοεπισήμανσης σε λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία διέλευσης, τέθηκε κατά τη συνεδρίαση προς τον Υπουργό από τον Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, αλλά και από τον Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Πανίκο Λεωνίδου, και τον Βουλευτή του Κινήματος Άλμα, Μιχάλη Παρασκευά, οι οποίοι έθεσαν ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας αυτής.

Ο Υπουργός, τόσο κατά τη συνεδρίαση, όσο και σε δηλώσεις του αμέσως μετά, υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλες οι ενέργειες της Αστυνομίας να καλύπτονται από νόμο. Σημείωσε, δε, ότι εάν η εν λόγω διαδικασία επίδοσης δεν προβλέπεται από τον νόμο, τότε δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται.

Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και θα πρέπει να δίνεται παντού εντός της κυπριακής επικράτειας η δυνατότητα επίδοσης. «Τα εξώδικα με βάση τον νόμο αλλά και μια νομική γνωμάτευση που έχουμε μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε σημείο», είπε. «Για την φωτοεπισήμανση εκφράστηκε ένα ερωτηματικό το οποίο θα το δούμε εάν καλύπτεται από τον νόμο ή όχι», πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι «εάν δεν καλύπτεται, θα φέρουμε τροποποίηση για να μπορεί η Αστυνομία να επιδίδει τα εξώδικα προς όλους όταν τους βρει. Αυτό είναι το δίκαιο».

Εξάλλου, κατά τη συνεδρίαση σημείωσε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την επίδοση και εξόφληση των προστίμων από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, τα οποία, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε, ανέρχονται σε 360.000.

Δεν προλαβαίνει το 2026 το έργο για φυλακές ανηλίκων, εκτιμά ο Υπουργός

Ανησυχία εξέφρασε ο Υπουργός για το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μενόγεια για τη διαμόρφωση χώρων κατάλληλων για φυλακές ανηλίκων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του νόμου για ανήλικους που βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Όπως είπε κατά τη συνεδρίαση, υπάρχει κίνδυνος να μην παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2026, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση Βουλευτών, καθώς η προθεσμία αυτή έχει ήδη πάρει παράταση.

Ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι υπάρχει πρόταση από πλευράς ΥΔΔΤ για αποκέντρωση των διαδικασιών που αναλαμβάνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, με σκοπό να επισπευσθεί η ολοκλήρωση του έργου. Ανέφερε, εξάλλου, ότι και για το Υπουργείο είναι σημαντικό να παραδοθεί, το Κέντρο στη Μενόγεια, καθώς οι Κεντρικές Φυλακές συνεχίζουν να είναι υπερπλήρεις και υπάρχει σκέψη να διαχωριστεί μέρος του Κέντρου αυτού, ώστε να μεταφερθούν οι περίπου 80 γυναίκες που κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές.

Ερωτηθείς σχετικά με τον σχεδιασμό για την ανέγερση νέου κτιρίου φυλακών, ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι ένα μεγάλο και δαπανηρό έργο, πρόσθεσε όμως ότι στόχος είναι «να μπουν μπουλντόζες πριν το τέλος του 2027. Είπε, ακόμα, ότι θα παρουσιαστεί σχέδιο στην κοινότητα Μαθιάτη, η οποία βρίσκεται σε περιοχή παρακείμενη στον χώρο που έχει επιλεγεί.

Παίρνει σειρά η μελέτη αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας

Απάντηση σε «αποσπασματικές λύσεις», όπως συνέβη με το θέμα το ημεραργιών των μελών της Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα δώσει η συνολική μελέτη για αναδιοργάνωση της αστυνομικής δύναμης. Με αφορμή την αναστάτωση που προέκυψε λίγο πριν τερματιστεί η λειτουργία της Βουλής πριν τις εκλογές του περασμένου Μαΐου, Βουλευτές του ΔΗΣΥ, του ΑΚΕΛ και του ΕΛΑΜ έθεσαν στον Υπουργό την ανάγκη να υπάρξει ρύθμιση του θέματος, αλλά και διάλογος με τους εργαζόμενους, πριν ληφθούν ανάλογες αποφάσεις.

Ο κ. Φυτιρής είπε ότι η αναστάτωση προέκυψε λόγω της διαφοράς που υπήρχε μεταξύ των 40 ωρών που ήταν η εργάσιμη εβδομάδα για τα μέλη της Αστυνομίας παλαιότερα, και των 37,5 ωρών που ισχύουν τώρα. Υπογράμμισε ότι δεν θα εφαρμοστούν αποσπασματικές λύσεις και ότι το θέμα θα ρυθμιστεί συνολικά, με τη συνολική μελέτη των αναγκών του σώματος, λαμβάνοντας υπόψη και τα δικαιώματα των αστυνομικών.

Στόχος της αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, όπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση ο Υπουργός, θα είναι να μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις. Πρόσθεσε ότι η μελέτη αφορά και θέματα εξοπλισμού, εκπαίδευσης και οργάνωσης των σταθμών και των υπηρεσιών της Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, απαντώντας κατά τη συνεδρίαση σε ερώτηση του Βουλευτή του ΔΗΣΥ, Νίκου Γεωργίου, είπε ότι εντός του έτους θα αγοραστούν πιλοτικά περίπου 300-500 κάμερες σώματος για τα μέλη της αστυνομικής δύναμης, από κονδύλι που έχει εξοικονομηθεί στον προϋπολογισμό. Μετά τη συνεδρίαση ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι στον προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνεται κονδύλι για να αγοραστούν και για τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία αριθμούν στο σύνολο περίπου 1500.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη λειτουργία της ειδικής μονάδας της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, είπε ότι είναι έτοιμη από κάθε άποψη, εκτός από το κτίριο που θα τη στεγάσει και σημείωσε ότι εντός των επόμενων μηνών θα λειτουργήσει κανονικά.

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση του ΕΛΑΜ για το ενδεχόμενο σχεδίου πρόωρης αφυπηρέτησης αστυνομικών, ο κ. Φυτιρής τοποθετήθηκε θετικά, λέγοντας ότι, λόγω της φύσης των καθηκόντων δεν είναι πάντα θεμιτό να φτάνουν στη γενική ηλικία αφυπηρέτησης τα μέλη του αστυνομικού σώματος.

Τοποθετήθηκε επίσης για την ασφάλιση αστυνομικών, λέγοντας ότι θα εφαρμοστεί αντίστοιχη πρακτική με αυτήν που εφαρμόζει το Υπουργείο Άμυνας. Εξήγησε ότι το κράτος θα καλύπτει και ατυχήματα που μπορεί να υποστούν μέλη της Αστυνομίας σε ώρα καθήκοντος και σημείωσε ότι αυτό θα είναι πιο οικονομικό από το να γίνει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία.

Δηλώσεις Βουλευτών

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση αναφέρθηκε σε σειρά νομοθετημάτων που θα πάρουν σειρά ενώπιον της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το οικογενειακό δίκαιο, είπε ότι θα ξεκινήσει η κατ’ άρθρο ζήτηση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, για να βελτιωθεί το πλαίσιο στο οποίο εκδικάζονται και επιλύονται οι οικογενειακές διαφορές στα δικαστήρια. Σημαντικό νομοσχέδιο, είπε, είναι και αυτό που κατατέθηκε αναφορικά με τα μέτρα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, λέγοντας ότι το ζητούν όχι μόνο ο νομικός κόσμος αλλά και οι πολίτες.

Υπογράμμισε ως σημαντικά, επίσης, τα εργαλεία για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, όπως το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις. Ανέφερε, ακόμα, ότι αναμένεται αναθεωρημένο κείμενο σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος και τις φυλακές, λέγοντας ότι «δεν πρέπει να είναι μία αποσπασματική μεταρρύθμιση, αλλά θα πρέπει να είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που να μεταρρυθμίζει τις φυλακές και το σωφρονιστικό σύστημα στην ουσία του». Σημείωσε, εξάλλου, ότι στόχος είναι και μία επίσκεψη της Επιτροπής στις φυλακές εντός του καλοκαιριού.

Είπε, επίσης, ότι ζητήθηκαν τα νομοσχέδια για τη διαιτησία, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να μην αναμένουμε την εκδίκαση και επίλυση διαφορών μόνο μέσα στα δικαστήρια, που είναι επιφορτισμένα με πολλές χιλιάδες υποθέσεις».

«Θεωρούμε και πάρα πολύ σημαντικό το νομοσχέδιο που είχαμε ενώπιον μας και βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά τα αδικήματα που βλέπουμε να διαπράττονται στο διαδίκτυο και δεν υπάρχει δυστυχώς ένα συγκεκριμένο εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στην Κύπρο ακόμα όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες», κατέληξε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εξέφρασε στις δηλώσεις του την πρόθεση να συμβάλει στην εποικοδομητική λειτουργία της Επιτροπής, αλλά και να αναδείξει στρεβλώσεις όπου υπάρχουν. Σημείωσε, εξάλλου, ότι παθογένειες και λάθη συνεχίζουν να υπάρχουν, επισημαίνοντας ότι με την τέταρτη παράταση για το έργο των φυλακών ανηλίκων, εφόσον δεν θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2026, το κράτος παραβιάζει τη νομοθεσία.

Έθεσε, επίσης, το ζήτημα των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. «Ο διαχωρισμός αλλά και ο έλεγχος των αποφάσεων πρέπει να είναι προτεραιότητα», είπε.

Αναφορικά με τα εργασιακά θέματα των αστυνομικών, είπε «ότι δεν μπορεί να αλλάζουν τα εργασιακά θέσμια των αστυνομικών χωρίς τουλάχιστον προηγούμενη διαβούλευση μαζί τους».

Όσον αφορά την επίδοση προστίμων, εξέφρασε την άποψη ότι αυτό το θέμα παραβιάζει την νομοθεσία και δημιουργεί κωλύματα στους πολίτες οι οποίοι ταξιδεύουν. «Εμείς επαναλάβαμε στον Υπουργό ότι στην επίκληση των 360.000 ανεπίδοτων προστίμων, η ευθύνη θα πρέπει να αναζητηθεί σε αυτούς που έβλεπαν μια νομοθεσία που οι ίδιοι εισηγήθηκαν και πέρασαν, να μην εφαρμόζεται και αντ’ αυτού τόσα χρόνια δεν έφεραν μια τροποποιητική νομοθεσία για εναλλακτικούς τρόπους επίδοσης», είπε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ζήτημα των ημεραργιών και του ωραρίου των αστυνομικών και της αναστάτωσης που έχει επιφέρει, ενώ χαιρέτισε την άποψη του Υπουργείου και του Υπουργού υπέρ του σχεδίου εθελούσιας αφυπηρέτησης, αλλά και για την ασφάλιση των αστυνομικών της πρώτης γραμμής εν ώρα καθήκοντος. «Έχουμε εκφράσει την πρόθεση και τη θέλησή μας να σταθούμε αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται προς την επίτευξη των στόχων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην βάση των πάγιων θέσεων της παράταξής μας», κατέληξε.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, αναγνωρίζοντας τα βήματα που έχουν γίνει σε θέματα αστυνόμευσης, υπογράμμισε και την ανάγκη για αναθεώρηση ή ακόμα και κατάργηση πεπαλαιωμένων νόμων. Μίλησε, επίσης, για ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης στο θέμα της επίδοσης προστίμων.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Μιχάλης Παρασκευά, σε δηλώσεις του υπογράμμισε ότι αναμένουν να συζητηθούν οι προτάσεις νόμου που κατέθεσε η παράταξη, «ούτως ώστε να αποκτήσει δόντια πραγματικά η Αρχή κατά της Διαφθράς», όπως είπε. «Μετά την έγκριση ευελπιστούμε για την τροποποίηση επιτέλους του Άρθρου 13», συνέχισε, λέγοντας ότι θα πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα του ανέλεγκτου του Γενικού Εισαγγελέα, «για να μπορέσει να υπάρξει επιτέλους μια εξομάλυνση αυτής της στρεβλής κατάστασης που δημιουργήθηκε ήδη από το διορισμό των πρώην Υπουργών του κ. Αναστασιάδη στις κορυφαίες θέσεις της νομικής υπηρεσία», όπως είπε. "Πρέπει να τελειώνουμε με αυτήν την εμπλοκή», κατέληξε.

Η Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Νταϊάνα Κωνσταντινίδη, κατά την τοποθέτησή της στη συνεδρίαση της Επιτροπής, έθεσε θέμα ενίσχυσης της αστυνόμευσης στις τουριστικές περιοχές, με αφορμή και την πρόσφατη επίθεση με μαχαίρι από Ισραηλινό στην Αγία Νάπα.