Καθησυχάζουν οι Αρχές για τον λαγοκέφαλο: «Δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε λουόμενους»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιπτώσεις στον άνθρωπο μπορούν να προκληθούν μετά από την κατανάλωση του συγκεκριμένου είδους. Ακόμη, το είδος αυτό επηρεάζει όμως σημαντικά τους επαγγελματίες αλιείς, καθότι επιφέρει ζημιές τόσο στα αλιευτικά εργαλεία όσο και στο αλίευμα.

Ο λαγοκέφαλος είναι τοξικό ψάρι, ινδοειρηνικής προέλευσης, το οποίο εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και θεωρείται ως ένα από τα πιο επιβλαβή εισβλητικά είδη στη Μεσόγειο κυρίως λόγω: (α) της ταχείας εξάπλωσής του, (β) των οικολογικών του ιδιοτήτων, αφού πρόκειται για είδος με ευρύ φάσμα διατροφής, (γ) της ικανότητας προσαρμογής σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και τους περιορισμένους φυσικούς θηρευτές στην περιοχή μας, (δ) της νευροτοξίνης που περιέχει στο σώμα του, η οποία τον καθιστά ακατάλληλο για κατανάλωση και (ε) των επιπτώσεων που προκαλεί στην αλιεία και γενικότερα στη θαλάσσια βιοποικιλότητα.

Σημειώνεται ειδικότερα πως περιέχει ισχυρή τετραδοτοξίνη στους ιστούς του, η οποία μπορεί να προκαλέσει πηγή τροφικής δηλητηρίασης γι’ αυτό και απαγορεύεται η κατανάλωσή του. Πρόκειται για έναν θηρευτή, με ευρύ φάσμα διατροφικών προτιμήσεων, είναι εξοπλισμένος με ισχυρό ράμφος και η έντονη παρουσία και εξάπλωσή του επιφέρει σημαντικές καταστροφές στην παράκτια αλιεία.

Το ΤΑΘΕ, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς, τα οποία απορρέουν από το συγκεκριμένο είδος, έχει ήδη εφαρμόσει σχέδια μετριασμού των επιπτώσεων από τις δύο προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, 2007-2013 και 2014-2020, αναφέρεται.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2024 το Σχέδιο Χορηγιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος του 2029. Μέσω του Σχεδίου αυτού ασκείται έντονη στοχευμένη αλιευτική πίεση στον πληθυσμό του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες ψαράδες, των οποίων η αμοιβή ανέρχεται στα 4,73 ευρώ/κιλό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λαγοκέφαλος, όπως και άλλα ξενικά είδη, έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στη θάλασσά μας και πλέον αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος μας. Τα όποια μέτρα που λαμβάνονται επικεντρώνονται στον μετριασμό των επιπτώσεων που προκαλεί το είδος στην αλιεία μας.

Επισημαίνεται ξανά ότι οι λουόμενοι δεν διατρέχουν κανέναν ιδιαίτερο κίνδυνο στις παραλίες. Ωστόσο, θα πρέπει να αποφεύγεται η παρενόχληση ή και σίτιση του λαγοκέφαλου, σε περίπτωση που τον συναντήσει κάποιος, όπως άλλωστε ισχύει για κάθε άγριο είδος.

Τέλος, το ΤΑΘΕ προτρέπει τους πολίτες να ενημερώνονται μέσω έγκυρων πηγών σχετικά με την παρουσία του λαγοκέφαλου στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, όπως η ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ, ώστε να αποφεύγεται η ανησυχία και ο πανικός.