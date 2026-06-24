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ΔΙΕΘΝΗ

ΕΕ και Κίνα επαναβεβαίωσαν τη συνεργασία τους για βιοποικιλότητα και ρύπανση από πλαστικά

 24.06.2026 - 19:45
ΕΕ και Κίνα επαναβεβαίωσαν τη συνεργασία τους για βιοποικιλότητα και ρύπανση από πλαστικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση βασικών παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, κατά τη διάρκεια του 11ου Διαλόγου Πολιτικής ΕΕ–Κίνας για το Περιβάλλον που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Κομισιόν, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, τις συνομιλίες συμπροήδρευσαν η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας της ΕΕ, Τζέσικα Ρόσβαλ και ο Υπουργός Οικολογίας και Περιβάλλοντος της Κίνας, Χουάνγκ Ρουντσιού.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνεργασίας και τον συντονισμό θέσεων, ενόψει σημαντικών διεθνών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν αργότερα μέσα στο έτος, μεταξύ των οποίων η 17η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD COP17) στην Αρμενία και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μία παγκόσμια συνθήκη κατά της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Όπως σημειώνεται, η ΕΕ και η Κίνα επανέλαβαν την κοινή τους ευθύνη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, τις οποίες χαρακτήρισαν ως την «τριπλή πλανητική κρίση», καθώς και τη δέσμευσή τους για συνεργασία με στόχο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε δήλωσή της που παρατίθεται στην ανακοίνωση, η κ. Ρόσβαλ ανέφερε ότι «στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, η αποτελεσματική διπλωματία είναι πιο σημαντική από ποτέ», προσθέτοντας ότι η ΕΕ και η Κίνα θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια παγκόσμια συνθήκη που θα τερματίσει τη ρύπανση από πλαστικά, για την υλοποίηση των δεσμεύσεων σχετικά με τη βιοποικιλότητα και για την ενίσχυση της πολυμερούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.

Στο ζήτημα της βιοποικιλότητας, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή του Παγκόσμιου Πλαισίου για τη Βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ–Μόντρεαλ και στις προετοιμασίες για την COP17. Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο στην προστασία και αποκατάσταση της φύσης, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του 2030.

Η ΕΕ παρουσίασε επίσης την προσέγγισή της για την αύξηση της χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένου του Οδικού Χάρτη για τις Πιστώσεις Φύσης (Nature Credits Roadmap). Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων για έργα προστασίας και αποκατάστασης της φύσης, καθώς και οι εξελίξεις γύρω από τις πιστώσεις φύσης ως συμπληρωματικό εργαλείο χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές αναγνώρισαν επίσης τον ρόλο του Ταμείου Cali στη δίκαιη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τις Ψηφιακές Πληροφορίες Γενετικών Ακολουθιών (DSI), στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.

Στο θέμα της ρύπανσης από πλαστικά, η ΕΕ και η Κίνα επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στις διαπραγματεύσεις για ένα φιλόδοξο και νομικά δεσμευτικό παγκόσμιο μέσο που θα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πλαστικών. Όπως επισημαίνεται, συμφώνησαν ότι η αυξανόμενη ρύπανση από πλαστικά απαιτεί συντονισμένη διεθνή δράση και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από μεμονωμένες χώρες.

Οι συνομιλίες κάλυψαν επίσης ζητήματα χημικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένων των υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένων ενώσεων (PFAS), γνωστών και ως «παντοτινά χημικά», καθώς και των ανθεκτικών οργανικών ρύπων.

Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος αναφέρει ακόμη ότι οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία της πολυμερούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και συμφώνησαν να συνεχίσουν τις τεχνικές και πολιτικές ανταλλαγές στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, συζήτησαν τον ρόλο της επιστημονικής τεκμηρίωσης στη χάραξη πολιτικής, αναγνωρίζοντας τη συμβολή οργανισμών όπως η IPCC, η IPBES και η International Resource Panel.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΕ και η Κίνα επιβεβαίωσαν ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους ενόψει μελλοντικών επαφών υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου του 7ου Διαλόγου Υψηλού Επιπέδου για το Περιβάλλον και το Κλίμα το 2026, και συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή συνεργασία τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο στις διεθνείς περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις.

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