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Ανακάτεψε την τέφρα του σκύλου της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της - Βίντεο

 24.06.2026 - 23:25
Ανακάτεψε την τέφρα του σκύλου της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της - Βίντεο

Γυναίκα από το Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο να κρατήσει τον νεκρό σκύλο της κοντά της, βάζοντας την τέφρα του να αναμειγνύεται με το ημιμόνιμο eyeliner της.

Η Κλερ Χόμπσον, μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο της σκύλο, τον Πάτς, μετά από 20 χρόνια και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί έτσι εύκολα.

Αντί να παίρνει απλώς την τέφρα του μαζί της όπου κι αν πήγαινε, αποφάσισε να την αναμείξει με το ημιμόνιμο eyeliner της, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα «μάτια» του.

Η ιδέα για να έχει για πάντα πάνω της τον σκύλο της

«Επρόκειτο να μετακομίσω στο Ντουμπάι. Ζούσα σε διάφορες χώρες και σκέφτηκα, "Δεν θέλω να βάλω τις στάχτες του σε μια βαλίτσα"», είπε η Κλερ στην εκπομπή This Morning του ITV και συνέχισε: «Σκέφτηκα, "Α, θα κάνω ανάμειξη της τέφρας στο τατουάζ eyeliner μου».

Η Χόμπσον ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο «τρελή», αλλά απευθύνθηκε σε έναν μακιγιέζ που ήταν κοντά της και συμφώνησαν να την ακολουθήσουν. Το γεγονός ότι είχαν χάσει πρόσφατα και ένα κατοικίδιο πιθανότατα έπαιξε ρόλο σε αυτή την απόφαση. Ανέμιξαν λίγη από την στάχτη του Πάτς στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Κλερ.

«Τα σκυλιά είναι πιστά, είναι συνεπή, εμφανίζονται κάθε μέρα και σε φιλούν όταν γυρίζεις σπίτι από τη δουλειά, είναι η πιο αγνή μορφή αγάπης. Δεν υπάρχει κακία. Δεν υπάρχει χειραγώγηση. Χαίρονται να σε βλέπουν κάθε μέρα επί 20 χρόνια», είπε η Χόμπσον.

 

 

Αν και το τατουάζ eyeliner δεν είναι μόνιμο, διαρκεί μερικά χρόνια και όταν τελικά χρειαστεί ένα ρετούς, έχει κι άλλη από την τέφρα του αγαπημένου της φίλου να χρησιμοποιήσει. «Θα μείνει εκεί για πολύ καιρό», κατέληξε.

 

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