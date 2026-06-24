Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο Αναστασιάδης: Οι σκιές που παραμένουν

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεργάτες», απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι είχε ενεργό ρόλο στις εργασίες του. Όπως υποστήριξε, παρότι σε ιδιωτική συμφωνία συνεταιρισμού γίνεται λόγος για εποπτικό ρόλο, μεταγενέστερη πρόνοια ξεκαθαρίζει πως, λόγω της πολιτικής του ιδιότητας, λειτουργούσε ως «σιωπηλός εταίρος» χωρίς ενεργή εμπλοκή.

Στο ζήτημα των ταξιδιών με ιδιωτικά τζετ, ο κ. Αναστασιάδης υπεραμύνθηκε των επιλογών του, υποστηρίζοντας ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εξοικονομήθηκαν χρήματα για το κράτος. Ωστόσο, η Αρχή κατά της Διαφθοράς είχε επισημάνει στο πόρισμά της κενά σε σχέση με την καταγραφή και τεκμηρίωση ορισμένων πτήσεων, μεταξύ αυτών και ταξιδιού με αεροσκάφος του Ρώσου επιχειρηματία Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.

Παράλληλα, ο τέως Πρόεδρος έστρεψε τα πυρά του προς άλλους θεσμικούς παράγοντες, διερωτώμενος γιατί δεν αποδίδονται ευθύνες στον τότε Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη για την υπόθεση της έρευνας της ΜΟΚΑΣ, την οποία το πόρισμα χαρακτηρίζει προβληματική. Υποστήριξε ότι η σχετική έρευνα είχε εγκριθεί από τον τότε Γενικό Εισαγγελέα και επομένως δεν μπορεί να αγνοείται ο δικός του ρόλος.

Αναφορικά με τις πολιτογραφήσεις των οικογενειών Λεμπέντεφ και Αμπράμοφ, ο κ. Αναστασιάδης απέδωσε τις εξελίξεις σε αποφάσεις που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές νομοθετικές αλλαγές προηγήθηκαν της δικής του θητείας στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η συνέντευξη Τύπου έκλεισε με τον τέως Πρόεδρο να αμφισβητεί βασικά συμπεράσματα του πορίσματος, ωστόσο η δημόσια συζήτηση γύρω από τα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα επόμενα βήματα βρίσκονται πλέον στα χέρια της Νομικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων αρχών.