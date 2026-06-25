Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΑπίστευτο: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών
LIKE ONLINE

Απίστευτο: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών

 25.06.2026 - 07:50
Απίστευτο: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου πέρασε κάτω από γέφυρα με περιθώριο μόλις 30 εκατοστών

Μια εντυπωσιακή ναυτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη Δανία, όπου το υπό κατασκευή Legend of the Seas, το νέο και μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean, κατάφερε να περάσει κάτω από τη γέφυρα Great Belt με περιθώριο που υπολογίζεται σε μόλις 30 εκατοστά.

Το γιγαντιαίο πλοίο, μήκους 365 μέτρων και πλάτους 65 μέτρων, διέσχισε το στενό πέρασμα κάτω από τη γέφυρα που συνδέει τα νησιά Ζηλανδία και Φιονία (το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δανίας), σε έναν ελιγμό που απαιτούσε απόλυτη ακρίβεια και λεπτομερή σχεδιασμό.

Οι ειδικοί έλαβαν υπόψη τους παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η στάθμη της θάλασσας και η σταθερότητα του πλοίου, ώστε η διέλευση να ολοκληρωθεί χωρίς το παραμικρό απρόοπτο. Αν και παρόμοιοι ελιγμοί πραγματοποιούνται συχνά κατά τη διάρκεια δοκιμών μεγάλων κρουαζιερόπλοιων που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, σπάνια το διαθέσιμο περιθώριο είναι τόσο μικρό.

Μετά την επιτυχημένη διέλευση, το Legend of the Seas συνεχίζει το ταξίδι του προς το Κάντιθ της Ισπανίας, όπου θα υποβληθεί σε επιπλέον δοκιμές και τεχνικούς ελέγχους πριν παραδοθεί επισήμως στην εταιρεία.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαϊάμι, από όπου αναμένεται να ξεκινήσει τα πρώτα εμπορικά του δρομολόγια το 2026.

Ένα πλωτό «θηρίο» μεγαλύτερο από τον Τιτανικό

Το νέο κρουαζιερόπλοιο της Royal Caribbean διαθέτει εκτόπισμα περίπου 250.800 τόνων και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα πλοία που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Η συνολική του χωρητικότητα φτάνει τους 7.600 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα θα αριθμεί περίπου 2.350 άτομα.

Στο εσωτερικό του φιλοξενούνται σχεδόν 3.000 καμπίνες, καθώς και οι πολυάριθμες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά των υπερσύγχρονων κρουαζιερόπλοιων.

Παράλληλα, το πλοίο κινείται με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), μια τεχνολογία που θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον σε σχέση με τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα.

Οι εικόνες από τη διέλευση κάτω από τη γέφυρα Great Belt έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου...

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια
Το «Omega Block» φέρνει ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη: Γιατί η Κύπρος μένει εκτός καύσωνα – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»
VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές
Πρόγνωση καιρού: Πότε αναμένονται βροχές - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σοκ στην Ελλάδα: Νεκρός 17χρονος μετά από συμπλοκή 10 ατόμων - Τι εξετάζεται, στις 14 οι προσαγωγές

 25.06.2026 - 07:34
Επόμενο άρθρο

Οι 5 λόγοι που απομακρύνουν τα αδέλφια και τα οδηγούν στην αποξένωση

 25.06.2026 - 08:14
Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

Καθοριστική για τη σύγκληση της νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, θεωρείται η επικείμενη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με την Προσωπική Απεσταλμένη του, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στη Νέα Υόρκη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

Κυπριακό: Καθοριστική για πολυμερής διάσκεψη η συνάντηση Γκουτέρες - Ολγκίν

  •  25.06.2026 - 06:20
Το μητρώο που κρίνει το μέλλον της ΕΔΕΚ – Γιατί ο Νίκος Αναστασίου οδηγεί το κόμμα σε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο

Το μητρώο που κρίνει το μέλλον της ΕΔΕΚ – Γιατί ο Νίκος Αναστασίου οδηγεί το κόμμα σε Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο

  •  25.06.2026 - 06:25
Καταγγελία Κύπρου για Τουρκία στον ΟΗΕ – 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις σε διάστημα 3 μηνών

Καταγγελία Κύπρου για Τουρκία στον ΟΗΕ – 520 εναέριες και 23 ναυτικές παραβιάσεις σε διάστημα 3 μηνών

  •  25.06.2026 - 07:02
ΥΚΑΝ: Κατάσχεση 20 κιλών οπιούχας παπαρούνας, χειροπέδες σε 5 πρόσωπα - Δείτε φωτογραφίες

ΥΚΑΝ: Κατάσχεση 20 κιλών οπιούχας παπαρούνας, χειροπέδες σε 5 πρόσωπα - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.06.2026 - 08:36
Το «Omega Block» φέρνει ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη: Γιατί η Κύπρος μένει εκτός καύσωνα – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

Το «Omega Block» φέρνει ακραία ζέστη στη Δυτική Ευρώπη: Γιατί η Κύπρος μένει εκτός καύσωνα – Μετεωρολογικός Λειτουργός στο «Τ»

  •  25.06.2026 - 06:34
Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια

  •  25.06.2026 - 06:33
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες

ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες

  •  25.06.2026 - 08:39
VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές

VIDEO - Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Διπλός ισχυρός σεισμός 7,2 και 7,5 Ρίχτερ – Καταρρεύσεις κτιρίων και πανικός σε πολλές περιοχές

  •  25.06.2026 - 06:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα