Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Όλα άρχισαν όταν μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών άρχισε να κυκλοφορεί στον δρόμο ολόγυμνη. Το σκηνικό δεν άργησε να μετατραπεί σε επικίνδυνο θρίλερ, καθώς η άγνωστη γυναίκα, ενώ περπατούσε, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα διερχόμενου οχήματος και μπήκε μέσα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου, όπως ήταν φυσικό, υπέστη σοκ και πανικοβλήθηκε στην θέα της γυμνής γυναίκας, με αποτέλεσμα να πατήσει απότομα φρένο. Η ξαφνική ακινητοποίηση του οχήματος αιφνιδίασε τον οδηγό που ακολουθούσε, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Από την σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Εκμεταλλευόμενη την αναταραχή της σύγκρουσης, η άγνωστη γυναίκα βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση καθώς μέλη της Αστυνομίας εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν την 40χρονη γυναίκα από την Ρωσία. Η εν λόγω γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στην εντατική με την κατάσταση της υγείας να είναι σταθερή.

Η Αστυνομία Λεμεσού διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.