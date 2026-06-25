Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΑπίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

 25.06.2026 - 11:30
Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα στην καρδιά της Λεμεσού, αφήνοντας άναυδους περαστικούς και οδηγούς στην πολυσύχναστη περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Όλα άρχισαν όταν μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών άρχισε να κυκλοφορεί στον δρόμο ολόγυμνη. Το σκηνικό δεν άργησε να μετατραπεί σε επικίνδυνο θρίλερ, καθώς η άγνωστη γυναίκα, ενώ περπατούσε, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα διερχόμενου οχήματος και μπήκε μέσα.

Η οδηγός του αυτοκινήτου, όπως ήταν φυσικό, υπέστη σοκ και πανικοβλήθηκε στην θέα της γυμνής γυναίκας, με αποτέλεσμα να πατήσει απότομα φρένο. Η ξαφνική ακινητοποίηση του οχήματος αιφνιδίασε τον οδηγό που ακολουθούσε, ο οποίος δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν μεταξύ τους.

Από την σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές. Εκμεταλλευόμενη την αναταραχή της σύγκρουσης, η άγνωστη γυναίκα βγήκε αμέσως από το αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση καθώς μέλη της Αστυνομίας εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό και λίγη ώρα αργότερα κατάφεραν να εντοπίσουν την 40χρονη γυναίκα από την Ρωσία. Η εν λόγω γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται στην εντατική με την κατάσταση της υγείας να είναι σταθερή.

Η Αστυνομία Λεμεσού διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια
Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
VIDEO: Απαντά ο ΟΚΥπΥ για το νεκρό βρέφος - Γιατί παραμένει άταφο δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
«Έφυγε» νωρίς η Ελένη Γρηγορίου: Ήταν μόλις 52 ετών – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία της
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες
ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητική στιγμή για την Κατερίνα Αγαπητού: Ο πατέρας της παρέλαβε το πτυχίο του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η στήριξη της ΚΔ στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στο επίκεντρο συνάντησης Χριστοδουλίδη - Hoxha

 25.06.2026 - 11:31
Επόμενο άρθρο

Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

 25.06.2026 - 07:19
Το παρασκήνιο της απόφασης: Γιατί η Ουάσινγκτον επιλέγει την Κύπρο για το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας

Το παρασκήνιο της απόφασης: Γιατί η Ουάσινγκτον επιλέγει την Κύπρο για το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας

Σε έναν κομβικό διπλωματικό σταθμό για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετατρέπεται η Κύπρος, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να φιλοξενήσει τον διοικητικό βραχίονα του Συμβουλίου για την Ειρήνη, με αποκλειστικό αντικείμενο το πολυσυζητημένο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Το παρασκήνιο της απόφασης: Γιατί η Ουάσινγκτον επιλέγει την Κύπρο για το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας

Το παρασκήνιο της απόφασης: Γιατί η Ουάσινγκτον επιλέγει την Κύπρο για το Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας

  •  25.06.2026 - 10:02
Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

  •  25.06.2026 - 07:19
Κύπρος και Μπαχρέιν «σφραγίζουν» τη συνεργασία τους: Έρχεται το 2027 ο Βασιλιάς

Κύπρος και Μπαχρέιν «σφραγίζουν» τη συνεργασία τους: Έρχεται το 2027 ο Βασιλιάς

  •  25.06.2026 - 11:10
Έκθεση-φωτιά για το Τμήμα Φορολογίας: Επιστροφές €38 εκατ., έλεγχοι μετά από 10 χρόνια και αντικρουόμενες αποφάσεις για τον χρυσό

Έκθεση-φωτιά για το Τμήμα Φορολογίας: Επιστροφές €38 εκατ., έλεγχοι μετά από 10 χρόνια και αντικρουόμενες αποφάσεις για τον χρυσό

  •  25.06.2026 - 09:01
VIDEO: Απαντά ο ΟΚΥπΥ για το νεκρό βρέφος - Γιατί παραμένει άταφο δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

VIDEO: Απαντά ο ΟΚΥπΥ για το νεκρό βρέφος - Γιατί παραμένει άταφο δύο χρόνια μετά τον θάνατό του

  •  25.06.2026 - 09:23
Παράταση για τη φοιτητική χορηγία – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Παράταση για τη φοιτητική χορηγία – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

  •  25.06.2026 - 10:21
Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

  •  25.06.2026 - 11:30
Online αγορές: Πώς η «παγίδα» των €3 ανά είδος εκτοξεύει το κόστος στα δέματα εκτός ΕΕ – Δείτε παραδείγματα

Online αγορές: Πώς η «παγίδα» των €3 ανά είδος εκτοξεύει το κόστος στα δέματα εκτός ΕΕ – Δείτε παραδείγματα

  •  25.06.2026 - 08:39

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα