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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Δεν θα επηρεαστούμε από παιχνίδια»

 25.06.2026 - 11:43
Έρχιουρμαν: «Δεν θα επηρεαστούμε από παιχνίδια»

Δεν θα επηρεαστούμε από παιχνίδια ή προκλήσεις, θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τον «λαό» με τον σωστό τρόπο και έγκαιρα και δεν θα κάνουμε ποτέ συμβιβασμούς στη σοβαρότητα, την υπομονή, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητά μας, αναφέρει σε σημερινή ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν με αφορμή την συνεχιζόμενη συζήτηση και αντιδράσεις στην τ/κ κοινότητα για τις πληροφορίες στον ε/κ Τύπο περί νέου σχεδίου λύσης. Ο Τ/κ ηγέτης επισημαίνει ότι η συζήτηση που συνεχίζεται εδώ και μέρες βασίζεται σε άρθρο που έγραψε ένας Ελληνοκύπριος δημοσιογράφος και το οποίο γίνεται αποδεκτό ως απολύτως αληθινό - παραπέμποντας, χωρίς να κατονομάζει, στο άρθρο του Διονύση Διονυσίου στον «Πολίτη».

Αναφερόμενος στα σχόλια που γίνονται ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι υπάρχουν εκείνοι που αναρωτιούνται ποιος το διέρρευσε, πόσο σωστό είναι και αν με την διαρροή μεταφέρθηκαν και αβάσιμα μηνύματα που θα προκαλούσαν συγκεκριμένα τους Τουρκοκύπριους και θα καθησύχαζαν τους Ελληνοκύπριους όπως «Μην ανησυχείτε, θα πάρετε αυτό που θέλετε!».

Ο κ. Έρχιουρμαν γράφει πως κανείς δεν αμφιβάλλει ότι οποιαδήποτε ιδέα στην οποία η τ/κ πλευρά και η Τουρκία, ως εγγυήτρια χώρα, δεν λένε «ναι», δεν θα εφαρμοστεί. Υπάρχουν εκείνοι, συνέχισε, που αμφιβάλλουν ότι η τ/κ πλευρά, ως η πλευρά που θέλει μια λύση, δεν θα ακολουθήσει μια πορεία που θα καταστήσει αδύνατη μια λύση, θα τους παγιδεύσει ξανά σε ατελείωτες διαπραγματεύσεις, θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ισότητα, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των Τ/κ ή τελικά θα τους επιστρέψει στο μηδέν και δεν θα παρεκκλίνουν από τη μεθοδολογία και τις αρχές που έθεσαν.

«Ή μήπως κάποιοι ελπίζουν στην πραγματικότητα, ‘αυτή είναι η ευκαιρία μας, ίσως μπορέσουμε να τους αποπροσανατολίσουμε από τη μεθοδολογία και τις αρχές που εξηγούν αδιάκοπα εδώ και τρία χρόνια; Δεν υπάρχει περιθώριο για αμφιβολίες ή ενθουσιασμό. Όλα είναι μάταια!΄»

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν λέει ότι δεν θα πέσει θύμα των παιχνιδιών. «Δεν μας ενοχλούν καθόλου οι συζητήσεις. Τις παρακολουθούμε προσεκτικά. Έχουμε αρκετή νοημοσύνη, εμπειρία και γνώση για να καταλάβουμε ποιος προσπαθεί να κάνει τι, ποιος προσπαθεί να συνεισφέρει καλόπιστα και ποιος έχει άλλες ατζέντες! Συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία από εκεί και όπως ξεκινήσαμε και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο». Ο «λαός» πρέπει να είναι σίγουρος, κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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