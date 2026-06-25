Βρετανικές Βάσεις: Χειροπέδες σε 34χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος - Δήλωσε άστεγος - Τι εντόπισαν στο όχημα του

Ο συλληφθείς, ηλικίας 34 ετών βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος δήλωσε άστεγος, εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια έρευνας στο όχημα του εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, η οποία σύμφωνα με την Αστυνομία παραπέμπει σε προσωπική χρήση, καθώς και αριθμός παράνομων αιχμηρών μαχαιριών κουζίνας, ένα δρεπάνι και ένα ξύλινο ρόπαλο.

Ο 34χρονος συνελήφθη άμεσα και τελεί υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης του στις 6 Ιουλίου.

Παράλληλα, 20 οδηγοί καταγγέλθηκαν για λιγότερο σοβαρές τροχαίες παραβάσεις, 60 άτομα έλαβαν γραπτές προειδοποιήσεις για παραβάσεις που αφορούσαν την οδική κυκλοφορία και τη χρήση ταχύπλοων σκαφών, ενώ δύο πρόσωπα παραπέμφθηκαν στο Διοικητήριο ΒΒ Ακρωτηρίου επειδή δραστηριοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια. Υπολογίζεται ότι οι παραλίες Lady’s Mile και Κουρίου προσελκύουν περισσότερους από 7.000 επισκέπτες ημερησίως κατά τα Σαββατοκύριακα.

Σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο Τόνυ Δημητρίου, η ασφάλεια του κοινού και η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών παραμένουν στο επίκεντρο των αστυνομικών προσπαθειών.

Όπως δήλωσε: «Η επιχείρηση Guardian έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και ήδη καταδεικνύει τον θετικό της αντίκτυπο. Η προληπτική μας προσέγγιση έχει συμβάλει στη διατήρηση της ασφάλειας στις παραλίες, ενώ παράλληλα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των χιλιάδων επισκεπτών, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα».

Η Λιμενική Μονάδα της Αστυνομίας των ΒΒ διατηρεί επίσης έντονη παρουσία στην περιοχή και έχει μέχρι στιγμής διενεργήσει ελέγχους σε 113 σκάφη και θαλάσσιες μοτοσικλέτες (jet skis).