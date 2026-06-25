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Ζήτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τέθηκε στην Επ. Ελέγχου

 25.06.2026 - 14:15
Ζήτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τέθηκε στην Επ. Ελέγχου

Ζήτημα κοινοβουλευτικού ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ανέδειξε η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, την Πέμπτη, κατά τη συνάντηση των μελών της με τον Γενικό Ελεγκτή, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής.

Αφορμή αποτέλεσε αίτημα του βουλευτή του ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη για κατάθεση στη Βουλή εσωτερικού πρακτικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με τον Γενικό Ελεγκτή να δηλώνει ότι πρόκειται για εσωτερικό έγγραφο που δεν μπορεί να παραδοθεί, θέση που προκάλεσε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής ως προς την έκταση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Υπηρεσίας.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας θα αποστέλλονται απευθείας στην Επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει ποιες από αυτές θα εγγράφονται προς συζήτηση στις εργασίες της.

Στη συνέχεια, ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε να κατατεθεί ενώπιον της Επιτροπής το πρακτικό της διευθυντικής ομάδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με το οποίο εγκρίνονται οι έλεγχοι και καθορίζονται η έναρξη και η ολοκλήρωσή τους.

Απαντώντας, ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι πρόκειται για εσωτερικό έγγραφο της Υπηρεσίας, το οποίο δεν μπορεί να δοθεί στη Βουλή.

Ο κ. Μιχαηλίδης υποστήριξε ότι η Βουλή και ειδικότερα η Επιτροπή Ελέγχου ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο επί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και, στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να ζητούν στοιχεία και έγγραφα από την Υπηρεσία.

Ο Γενικός Ελεγκτής διαφώνησε με τη θέση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή Ελέγχου δεν ασκεί έλεγχο επί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Καλέστε μας να σας ενημερώσουμε και για τις υπηρεσίες μας και για τον τρόπο που δουλεύουμε. Έχω όμως μια ένσταση. Η Επιτροπή Ελέγχου δεν ελέγχει την Ελεγκτική Υπηρεσία», ανέφερε.

Ο κ. Μιχαηλίδης επέμεινε στη θέση του, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα ρυθμίζεται από τον περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμο.

«Η Βουλή και κυρίως η Επιτροπή Ελέγχου είναι ο ελεγκτής της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Δεν είναι θέμα άποψης. Στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει όποια στοιχεία θέλει και να της κατατεθούν. Αυτό λέει ο Νόμος», σημείωσε.

Ο Γενικός Ελεγκτής απάντησε ότι, σε περίπτωση που υπάρξει επιμονή για πρόσβαση σε εσωτερικά έγγραφα ή φύλλα εργασίας της Υπηρεσίας, θα ζητηθεί νομική γνωμάτευση.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των υπόλοιπων μελών της Επιτροπής, με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργο Παμπορίδη να καλεί τα μέλη της να προσεγγίσουν το θέμα με τρόπο που να μην επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Δεν θέλω να μπούμε σε μια αστυνομική αντιπαράθεση με την Ελεγκτική Υπηρεσία. Ο καλύτερος σύμμαχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πρέπει να είμαστε εμείς και από κοινού να μπορούμε να βοηθήσουμε τον τόπο», ανέφερε.

Ανάλογη προσέγγιση υιοθέτησε και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου, ο οποίος χαρακτήρισε την Επιτροπή «φυσικό σύμμαχο» της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αναφέρθηκε στη συμβολή της διαχρονικά στην ανάδειξη υποθέσεων που οδήγησαν ακόμη και σε ποινικές καταδίκες.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης ανέφερε ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει δικαίωμα να γνωρίζει και να διαμορφώνει άποψη για τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων από την Ελεγκτική Υπηρεσία.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας Δημήτρης Μπάρος, δήλωσε ότι, εφόσον η κατάθεση των στοιχείων προβλέπεται από τη Νομοθεσία, αυτά θα πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή.

Ενημέρωση για το ελεγκτικό έργο και τον προγραμματισμό εκθέσεων της Υπηρεσίας

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Νίκου Κέττηρου για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθούν εκθέσεις που αφορούν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τη χρήση των λεωφορείων, την αδειοδότηση ξενοδοχειακών μονάδων, ένα έργο που αφορά την κοινότητα των Μαρωνιτών, καθώς και τα εκλογικά έξοδα των βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης έθεσε ερώτημα αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσφατης έκθεσης για τα μαθητικά λεωφορεία, σημειώνοντας ότι αυτή εκδόθηκε μετά το κλείσιμο των σχολείων, διερωτώμενος εάν αυτό έγινε σκόπιμα.

Απαντώντας, ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι η έκθεση δεν δημοσιεύθηκε νωρίτερα επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί, προσθέτοντας ότι η προσπάθεια ήταν να εκδοθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να μελετηθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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