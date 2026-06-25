Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕνώπιον Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού τα Δημόσια Έργα για τα πασαλάκια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενώπιον Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού τα Δημόσια Έργα για τα πασαλάκια

 25.06.2026 - 17:56
Ενώπιον Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού τα Δημόσια Έργα για τα πασαλάκια

Το θέμα που προέκυψε με τα πασαλάκια, για τη δημιουργία ποδηλατοδιαδρομών, καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν τους σχεδιασμούς του ΣΒΑΚ, αναμένεται να τεθούν σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Ιουνίου, όπου κλήθηκαν να παρευρεθούν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή σημερινή συνάντηση με τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Frederick για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά ζητήματα της πόλης, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε ότι ο Δήμος αναμένει ακόμη την απάντηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ημερομηνίας 8 Ιουνίου, σε σχέση με 11 σημεία που καταγράφονται και στα οποία τίθεται το θέμα με τα πασαλάκια που τοποθετήθηκαν στους δρόμους, προκαλώντας την αντίδραση μεγάλης μερίδας των δημοτών.

Υπενθύμισε ότι ο Δήμος προχώρησε, μονομερώς, στην αφαίρεση τους από συγκεκριμένους δρόμους, καθώς «δεν δεχόμαστε τα πασαλάκια σε γειτονιές όπου το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα», προσθέτοντας ότι αποτελεί κοινή γραμμή και με τα Πανεπιστήμια, με τα οποία συζητήθηκε το θέμα, στο πλαίσιο της συμφωνίας τους για συνεργασία σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, πολεοδομικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προγραμματισμού.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ.Αρμεύτης είπε πως, μετά από έντονες συστάσεις που έγιναν, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει σταματήσει να τοποθετεί πασαλάκια στους δρόμους και εκπρόσωποι του έχουν κληθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (17:00) στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης».

Κατά τη σημερινή σύσκεψη με τα Πανεπιστήμια, συνέχισε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του δικτύου ποδηλατοδρόμων της πόλης, μέσα από την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων και την προώθηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Παράλληλα, πρόσθεσε, συζητήθηκαν δράσεις προβολής και επικοινωνίας του ποδηλατικού δικτύου, με σκοπό την ενθάρρυνση περισσότερων πολιτών να επιλέγουν το ποδήλατο ως μέσο καθημερινής μετακίνησης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κυκλοφοριακών προσομοιώσεων που αφορούν προτεινόμενες μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Λεμεσού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού ιστού, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση της προσβασιμότητας.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης σενάρια μονοδρόμησης κύριων οδικών αξόνων στην περιοχή νότια της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό κέντρο.

Εξάλλου, ανέφερε, συζητήθηκε το θέμα ανάπλασης της Ακταίας Οδού, με έμφαση στην οργάνωση δημόσιας διαβούλευσης με πολίτες και φορείς, καθώς και στην προώθηση της διαδικασίας προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ.Αρμεύτη, συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία ευρείας διαβούλευσης για το νέο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, με στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επαγγελματικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού οράματος της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τιμές-σοκ: Έχεις εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ αλλά δεν έκλεισες τα αεροπορικά; Πάρε βαθιές ανάσες και δες τα δρομολόγια
Απίστευτο σκηνικό: Κυκλοφορούσε ολόγυμνη στην Λεμεσό, μπούκαρε σε αυτοκίνητο και προκάλεσε τροχαίο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
VIDEO: Απαντά ο ΟΚΥπΥ για το νεκρό βρέφος - Γιατί παραμένει άταφο δύο χρόνια μετά τον θάνατό του
«Έφυγε» νωρίς η Ελένη Γρηγορίου: Ήταν μόλις 52 ετών – Πότε θα γίνει η κηδεία – Δείτε φωτογραφία της
ΒΙΝΤΕΟ: Δυνατή έκρηξη «ξύπνησε» τη Λεμεσό – Φορτηγό παραδόθηκε στις φλόγες
ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινητική στιγμή για την Κατερίνα Αγαπητού: Ο πατέρας της παρέλαβε το πτυχίο του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

 25.06.2026 - 17:31
Επόμενο άρθρο

ΑΠΟΕΛ: Ανάλυση αποπληρωμών, από τα έσοδα των εισιτηρίων διαρκείας

 25.06.2026 - 18:13
Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Στην τελική ευθεία για τη σύγκληση μιας άτυπης πολυμερούς διάσκεψης φαίνεται πως εισέρχεται το Κυπριακό, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, να προσδιορίζει χρονικά το ορόσημο των εξελίξεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

Μήνυμα Λετυμπιώτη σε Άγκυρα: «Ξεχάστε τα δύο κράτη» – Πότε ανάβει πράσινο για την κρίσιμη διάσκεψη

  •  25.06.2026 - 13:53
Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

Ολομέλεια: Πέρασε ομόφωνα η παράταση των μειωμένων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα

  •  25.06.2026 - 15:00
Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

Αναστασιάδης- ΔΗΣΥ: Πανικός, αμηχανία και... προσπάθεια επαναφοράς της ισορροπίας

  •  25.06.2026 - 07:19
Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

Στη Βουλή ψήφισμα για παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη από την Άμεση Δημοκρατία

  •  25.06.2026 - 16:09
Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

Εντοπίστηκε νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών παπαρούνας - Στα χέρια της Αστυνομίας τρία πρόσωπα -Δείτε φωτογραφίες

  •  25.06.2026 - 17:31
Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

Βλέπουν θετικά το μικροτσίπ στις γάτες - Οι προτάσεις που προωθούνται

  •  25.06.2026 - 16:41
«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

«Έσβησε» 30χρονος σε πτήση από Λάρνακα προς Μάντσεστερ - Άνοιξε έρευνα για τον θάνατό του

  •  25.06.2026 - 17:21
Η πραγματική απελευθέρωση του Ντέιβιντ Χάντερ 

Η πραγματική απελευθέρωση του Ντέιβιντ Χάντερ 

  •  25.06.2026 - 12:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα