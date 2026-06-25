Ενώπιον Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού τα Δημόσια Έργα για τα πασαλάκια

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή σημερινή συνάντηση με τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Frederick για κυκλοφοριακά και πολεοδομικά ζητήματα της πόλης, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης ανέφερε ότι ο Δήμος αναμένει ακόμη την απάντηση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ημερομηνίας 8 Ιουνίου, σε σχέση με 11 σημεία που καταγράφονται και στα οποία τίθεται το θέμα με τα πασαλάκια που τοποθετήθηκαν στους δρόμους, προκαλώντας την αντίδραση μεγάλης μερίδας των δημοτών.

Υπενθύμισε ότι ο Δήμος προχώρησε, μονομερώς, στην αφαίρεση τους από συγκεκριμένους δρόμους, καθώς «δεν δεχόμαστε τα πασαλάκια σε γειτονιές όπου το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλιόμετρα», προσθέτοντας ότι αποτελεί κοινή γραμμή και με τα Πανεπιστήμια, με τα οποία συζητήθηκε το θέμα, στο πλαίσιο της συμφωνίας τους για συνεργασία σε θέματα βιώσιμης κινητικότητας, πολεοδομικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προγραμματισμού.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ.Αρμεύτης είπε πως, μετά από έντονες συστάσεις που έγιναν, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει σταματήσει να τοποθετεί πασαλάκια στους δρόμους και εκπρόσωποι του έχουν κληθεί σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (17:00) στο Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης».

Κατά τη σημερινή σύσκεψη με τα Πανεπιστήμια, συνέχισε, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του δικτύου ποδηλατοδρόμων της πόλης, μέσα από την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων και την προώθηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Παράλληλα, πρόσθεσε, συζητήθηκαν δράσεις προβολής και επικοινωνίας του ποδηλατικού δικτύου, με σκοπό την ενθάρρυνση περισσότερων πολιτών να επιλέγουν το ποδήλατο ως μέσο καθημερινής μετακίνησης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κυκλοφοριακών προσομοιώσεων που αφορούν προτεινόμενες μονοδρομήσεις και πεζοδρομήσεις στο κέντρο της Λεμεσού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού ιστού, την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση της προσβασιμότητας.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης σενάρια μονοδρόμησης κύριων οδικών αξόνων στην περιοχή νότια της Λεωφόρου Μακαρίου Γ΄, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό κέντρο.

Εξάλλου, ανέφερε, συζητήθηκε το θέμα ανάπλασης της Ακταίας Οδού, με έμφαση στην οργάνωση δημόσιας διαβούλευσης με πολίτες και φορείς, καθώς και στην προώθηση της διαδικασίας προκήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το σχεδιασμό της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ.Αρμεύτη, συζητήθηκε επίσης η προετοιμασία ευρείας διαβούλευσης για το νέο Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού, με στόχο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των επαγγελματικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού οράματος της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ