Θλίψη Προέδρου Χριστοδουλίδη για Γιώργο Στεφάνου: «Έφυγε με πόθο την επιστροφή στον Γερόλακκο»

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο εκλιπών «έφυγε πλήρης ημερών με τον πόθο της επιστροφής στον αγαπημένο Γερόλακκο, όπου δημιούργησε την οικογένειά του μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι ο βίαιος εκτοπισμός λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974 υποχρέωσε τον Γιώργο Στεφάνου, όπως και χιλιάδες άλλους πρόσφυγες, να ξαναχτίσει τη ζωή του από την αρχή, συμβάλλοντας στην προκοπή της οικογένειάς του, στην πρόοδο του λαού και στην ανασυγκρότηση της χώρας.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόν, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του, ενώ απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.