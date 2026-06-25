Το μέγεθος της καταστροφής στη Βενεζουέλα από ψηλά: Κτήρια ισοπεδωμένα και βουνά από χαλάσματα

Οι εικόνες από το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press δείχνουν την καταστροφή που προκλήθηκε από τον σεισμό στην παράκτια πόλη Κάτια Λα Μαρ, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας.

Πολλά μεγάλα πολυώροφα κτίρια που κατέρρευσαν ολοσχερώς, ενώ άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές και τυλίχθηκαν στις φλόγες στην πόλη, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, μια από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη χώρα.

Η ζώνη που έχει πληγεί περισσότερο είναι αυτή της Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας. Εκεί βρίσκονται το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, που έκλεισε επειδή υπέστη τεράστιες ζημιές, καθώς και η παραθαλάσσια πόλη Κάτια Λα Μαρ, όπου πολλά κτήρια κατέρρευσαν.

Σε νεότερο απολογισμό τουλάχιστον 188 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν 1.520 τραυματίες και 200 εγκλωβισμένοι, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας Χόρχε Ροδρίγκες.

Κτήρια ισοπεδωμένα ή βουλιαγμένα, βουνά από χαλάσματα, όπου ολόκληρες οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους εγκλωβισμένους δικούς τους: στο επίκεντρο του σεισμού, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν συγκλονιστικές σκηνές καταστροφής που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι κατά πολύ βαρύτερος.

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

ΠΗΓΗ: CNN.gr