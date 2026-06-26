Στην Πάφο τα βλέμματα της Ευρώπης – Στο επίκεντρο τα νησιά και οι παράκτιες κοινότητες - Συμμετοχή ΠτΔ και Ευρωπαίων αξιωματούχων

Κατά τη Διάσκεψη, που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, θα παρουσιάσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά. Ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, θα παρουσιάσει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις παράκτιες κοινότητες.

Ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ανέφερε πως η Διάσκεψη θα συγκεντρώσει Ευρωπαίους ηγέτες, Υπουργούς, ανώτερους αξιωματούχους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους περιφερειακών και νησιωτικών αρχών, ευρωπαϊκών θεσμών, ειδικούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με αντικείμενο τη μελλοντική ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά και τις παράκτιες κοινότητες, οι οποίες αποτυπώνουν το όραμα της Κομισιόν για την ενίσχυση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και διαφοροποίησης, τη στήριξη της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και της συνδεσιμότητας. Καθώς επίσης και την ενίσχυση ζωντανών και χωρίς αποκλεισμούς τοπικών κοινωνιών, προωθώντας παράλληλα το δικαίωμα των πολιτών να παραμένουν στους τόπους διαμονής τους.

Η Διάσκεψη θα αποτελέσει επίσης πλατφόρμα πολιτικού διαλόγου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πολιτικές, τα χρηματοδοτικά προγράμματα και οι εθνικές στρατηγικές μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις ιδιαίτερες προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ